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2 katlı evden 10 kamyon çöp çıktı

TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Niksar ilçesinde iki katlı müstakil evde yalnız yaşayan İbrahim Dumrul'un (74) evinden belediye ekipleri 10 kamyon çöp çıkardı

14 Kasım 2017 15:54

TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ın Niksar ilçesinde iki katlı müstakil evde yalnız yaşayan İbrahim Dumrul\'un (74) evinden belediye ekipleri 10 kamyon çöp çıkardı.
İlçe merkezinde Gaziosmanpaşa mahallesi, Mehmet Akif Ersoy caddesinde işçi emeklisi İbrahim Dumrul\'un yaşadığı 2 katlı müstakil evden kötü kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri belediyeye haber verdi. Eve gelen zabıta ve temizlik görevlileri, çevreyi rahatsız eden eve maske takarak girdi. İçerideki çöp ve eski eşyalar temizlendi. Görevlilerin saatler süren çalışmasıyla evden toplamda 10 kamyon çöp çıkarıldı.

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