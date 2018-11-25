T24 LogoT24 Logo
Gündem

2 katlı ahşap ev, alev alev yandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

25 Kasım 2018 11:27

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
İnegöl ilçesi İsaören Mahallesi\'nde Mustafa Kurtuldu’ya ait 2 katlı ahşap evde, elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı. Aile güçlükle evden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye 4 itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerinin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmayla alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.
Evin kullanılmaz hale geldiği yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL Bursa DHA BURSAnınMahallesi Mustafa KurtulduyaKısaAileEkiplerininEvin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24