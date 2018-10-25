2 kardeşin öldüğü panzer kazasında, sorumlular için 'kusur' raporu istendi

Ferit ASLAN/CİZRE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde geçen yıl Mayıs ayında, manevra yaparken bir eve çarpıp Muhammed (7) ve Furkan Yıldırım (6) kardeşlerin ölümüne neden olduğu iddia edilen zırhlı aracın sürücüsü, polis memuru Ömer Yeğit ve kendisini görevlendiren amiri Murat Maden\'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesi\'nden (İTÜ) seçilecek 3 kişilik bilirkişi heyetinin, sorumluların kusur durumlarının tespiti konusunda rapor hazırlamasına karar verdi. Şırnak Baro Başkanı Nuşireven Elçi, panzeri asıl kusurlu gösteren bilirkişi raporuna tepki göstererek, \"Böylesi bir raporu ilk kez görüyorum. Panzeri sanık olarak yargılayamayız. Bu, insanların aklıyla alay etmektir\" dedi.

Silopi ilçesi Karşıyaka Mahallesi\'nde 3 Mayıs 2017 tarihinde, kullandığı panzerle manevra yaparken bir eve çarpıp içeride uyuyan Muhammed ve Furkan Yıldırım kardeşlerin ölümüne neden olduğu iddia edilen polis memuru Ömer Yeğit ve kendisini görevlendiren amiri Murat Maden\'in \'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma\' suçundan 2\'şer yıldan 15\'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Cizre 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve Yıldırım Ailesi\'nin avukatları katıldı.

Duruşmada tanık ifadelerinden sonra söz alan Yıldırım Ailesi\'nin avukatı Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, olay yerine ilişkin yapılan keşif sonucu bilirkişiler tarafından hazırlanan rapora tepki göstererek, \"Rapor, sanıkları cezadan kurtarılması yönünde, zorlama bir şekilde hazırlanmış. Böylesi bir raporu ilk kez görüyorum. Panzeri sanık olarak yargılayamayız. Bu, insanların aklıyla alay etmektir\" diye konuştu. Elçi, ehliyetsiz araç kullanmanın kusuru artırdığına dikkat çekerek, \"Olağan bir trafik kazasında ehliyetsiz araç kullanmak kusur artırım sebebidir. Yasalar önünde kimse imtiyaz sahibi değildir. Uzman heyetten yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz\" dedi.

Avukat Rojhat Dilsiz ise bilirkişilerin hazırladığı raporda, dosya içerisindeki delillerin tartışıldığını ve bunun da bilirkişilerin işi olmadığını söyledi. Dilsiz, \"2 sanık hakkında verilecek ceza bizi tatmin etmeyecek. İlçe Emniyet Müdürü ve Başpolis Memuru hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz\" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunmalarından sonra duruşmaya kısa bir ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanması talebini redederek, İTÜ\'den seçilecek iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman makine, elektrik ve kara yolları konusunda uzmanlıkları bulunan 3 kişilik bilirkişi heyetinin, sorumluların kusur durumlarının tespiti konusunda rapor hazırlamasına karar vererek, duruşmayı 25 Aralık\'a erteledi.



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