T24 LogoT24 Logo
Gündem

2 kardeşin öldüğü kazada, sürücü kaçtı

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Avcı (28) ile kardeşi Faruk Avcı (23) ve arkadaşları Halil Demir'e (22) otomobil çarptı

02 Temmuz 2018 17:51

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Avcı (28) ile kardeşi Faruk Avcı (23) ve arkadaşları Halil Demir\'e (22) otomobil çarptı. Kazada Avcı kardeşler öldü, Demir ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Ardahan-Kars karayolunun Ardahan Üniversitesi Kampüsü önünde meydana geldi. Kars yönüne giden, sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Avcı ile kardeşi Faruk Avcı ve Halil Demir\'e çarparak uzaklaştı. Çarpmanın şiddetiyle Avcı kardeşler olay yerinde yaşamlarını yitirdi, arkadaşları Demir ağır yaralandı. Yaralı genç, olay yerine çağrılan ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Avcı kardeşlerin cenazeleri de ambulanslarla hastane morguna götürüldü. İki kardeşin ölüm haberi, Yenimahalle\'de yaşayan aile ve akrabalarını yasa boğdu.
Polis, kazanın ardından yolu tek yönlü trafiğe kapattı, inceleme yaptı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKTEMURARDAHAN DHA ARDAHANEmrah AvcıFaruk AvcıHalil DemirKazada AvcıDemirOtomobilKazaArdahanKarsArdahanKampüsüKarsAvcı ileFaruk Avcı ve Halil DemirAvcıYaralıArdahan Devlet HastanesiYenimahallePolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24