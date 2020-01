"2 kanser ilacı piyasada yok"

Özellikle lenfoma ve multipl miyelom kanserlerinin tedavisinde kullanılan “Melfalan” ve “Karmustin” etken maddeli ithal ilaçlara hastaların ulaşmakta zorluk yaşadığı bildirildi. Piyasada bulunmayan ilaçlar yüzünden hastaların tedavilerinin aksadığı, hastalıkları tekrarlandığı bildirildi.

Cumhuriyet'te Sibel Bahçetepe'nin imzasıyla yayımlanan habere göre, kemik iliği nakli öncesinde kullanılması zorunlu olan ve alternatifi olmayan bu ilaçların, piyasada aylarca bulunamaması hastaların tedavilerinin yarım kalmasına, hastalıklarının tekrarlanmasına yol açabiliyor. Hastalar ya Türk Eczacılar Birliği’ne (TEB) başvurarak sıraya giriyor, ilaçlarının gelmesini bekliyor ya da yurtdışındaki bir tanıdığının aracılığı ile ulaşmaya çalışıyor. Bu durum, hastaların çoğu kez zaman kaybetmesine, tedavilerinin yarım kalmasına yol açıyor.

İthal olan yüzlerce ilaç, aslında uzun süredir piyasada bulunamıyor. Devlet, üretici firma ve eczacı arasındaki iskonto sorunu hastaya yansıyor ve hasta ilacına ulaşmakta zorluklar yaşıyor. Bunlar arasında kanser başta almak üzere, kan ürünleri, kemoterapi, tansiyon, şeker gibi hayati önem taşıyan hastalıklarda kullanılan ilaçların bulunamaması, hastaların tedavilerini aksatıyor. Lenfoma ve multipl miyelom tedavisi sırasında kullanılan iki “melfalan” ve “karmustin” adlı damar yolu ile alınan ilaçların temininde yaşanan sıkıntılar ise artık hastaları canından bezdiriyor.

1.000 Avro fark

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhit Özcan, ilaçların bulunamaması ile hastaların doğrudan ölüm ile karşı karşıya bırakıldığını söylüyor. Özcan “Temin eden aracılar ya ilaç yok diyor ya da hastalardan devletin örneğin 33 dolar ödediği bir ilaç için 1.000 Avro üzerinde fark talep ediyorlar. Bir hasta da bu ilaçlar için en az 5-7 kutu kullanıyor. Bu da 5 bin ve 7 bin hastanın cebinden ödemesi demek” iddiasında bulunuyor. “Konunun muhatabı SGK, Sağlık Bakanlığı ve TEB’dir” diyen Özcan, “Bu ilaçlar 50 yıllık ilaçlar, yeni ve pahalı ilaçlar da değil. Hastalar bu ilaçları kök hücre nakli olacağı sıra içinde kullanmalı, kullanmazsa bu doğrudan hastanın hayatına mal olur” diyor.

Yüzlerce ithal ilaç yok

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu yüzlerce ithal ilacın piyasada bulunamadığını belirterek “Devlet ivedilikle ilaç fiyat politikasını tekrar gözden geçirmeli ve hastaların ilaca ulaşmasının önündeki engelleri kaldırmalıdır” diyor. Sarıalioğlu ise özetle şunları dile getiriyor:

“Giderek artan bu sorunun nedeni, devletin uyguladığı ilaç fiyat politikasıdır. Aldığımız bilgilere göre Melfalan etken maddeli ilaca TEB aracılığıyla ulaşmak için Haziran’da sıraya giren hastalar ancak bugünlerde ilaca ulaşmaya başladığını, Ankara’ya yeni bir sevkiyatın yapıldığını ve yurt çapında daha geniş bir dağıtım olacağı bilgilerini aldık.”

Kanser riskinde AB ve ABD'nin gerisindeyiz

Sağlık Bakanlığı’nın son kanser istatistik verilerine göre Türkiye, kanser görülme hızında AB ülkeleri ile ABD’nin gerisinde kaldı. AB ülkelerinde bir yıl içinde her yüz bin erkekten 314’üne ve her yüz bin kadından 243’üne, ABD’de her yüz bin erkekten 342’sine ve her yüz bin kadından 297’sine kanser teşhisi konulurken, bu oran Türkiye’de, her yüz bin erkekten 250’sine ve her yüz bin kadından 171’ine kanser tanısı konuluyor.