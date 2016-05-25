2. İzmir Mizah Festivali yarın başlıyor

İzmir'deki Mizah Festivali'nde izleyiciler karikatürden sinemaya uzanan bir alanda eselerle buluşacak. Kadın ve mizah konulu panele ise dört kadın çizer konuşmacı olarak katılacak.

Bianet'te yer alan habere göre; geçen yıl, Aziz Nesin’in doğumunun 100. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “İzmir Mizah Festivali”, bu yıl 26-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor. Edebiyat, karikatür, tiyatro ve sinema alanlarında söyleşi, atölye, sahne ve film gösterilerini içeren festival etkinlikleri İzmir Sanat Merkezi, Havagazı Fabrikası ve Kent Kütüphane’sinde gerçekleşecek.

Onur yazarı Muzaffer İzgü

Bu yıl festivalin onur yazarı olarak seçilen mizah edebiyatının ustası Muzaffer İzgü’nün de katılımıyla yapılacak açılış Kent Kütüphanesi’nde. Aynı mekan karikatürün ustalarından Tonguç’un sergisine de ev sahipliği yapacak.

Küratörlüğünü mizah tarihçisi Turgut Çeviker’in yaptığı sergi, Tonguç’un “Soyut” dergisine çizdiği karikatürlerden oluşuyor.

Turgut Çeviker’in festivale bir diğer katkısı da Erdoğan Kar’la birlikte yaptıkları “Türk Canlandırma Sineması Tarihi” başlıklı belgeseli. Belgeselin dünya prömiyeri de festival etkinlikleri arasında.

Festivalde, Tonguç’un Sezer Tansuğ ile birlikte yaptığı “Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü”nün de aralarında bulunduğu canlandırma sineması örnekleri de yer alıyor. Festival izleyicileri bu alanda önemli çalışmalara imza atmış, filmleri yurtdışında gösterilmiş Meral ve Cemal Erez’in tüm filmlerinden oluşan bir programı izleme ve yaratıcıları ile söyleşme olanağı bulacaklar.

Bu yılın konuklarından Ali Poyrazoğlu yasakları, alışkanlıkları ti’ye alan, ezber bozan yapıtı “Ödünç Yaşamlar”ı 26 Mayıs’ta, İzmir Sanat’ta seyirciyle buluşturacak.



Filmler



27 Mayıs’ta İzmir Sanat’ta Yüksel Aksu’nun “İftarlık Gazoz”u gösterilecek. Filmden önce Festival Yönetmeni Vecdi Sayar’la Yüksel Aksu “Sinemada Mizah” konusunda söyleşecekler.

29 Mayıs akşamı ise, Ömer Uğur’un “Guruldayan Kalpleri”i gösterilecek. Yönetmenin ve oyuncuları Algı Eke ve Necip Memili’nin katılacağı gösteri, Havagazı Fabrikası’nda yapılacak. Algı Eke, son Sadri Alışık Ödüllerinde Yılın En başarılı Kadın Komedi oyuncusu seçilmişti.

29 Mayıs’ta “Guruldayan Kalpler”den önce, Havagazı Fabrikası’nda bir stand-up ve dinleti yer alacak. Mizah yazılarıyla ve stand-up gösterileriyle tanınan Vedat Özdemiroğlu ile müzisyen Şirin Soysal’ın birlikte sahne alacağı gösteride Şirin Soysal Timur Selçuk ve Bertolt Brecht’ten parçalar seslendirecek. Dinletide Soysal’a piyanoda Adem Gülşen eşlik edecek.



Atölye ve panel



İzmir Karikatürcüler Platformu sözcüsü ve Homur Mizah Grubu İzmir temsilcisi Mustafa Yıldız’ın Kent Kütüphanesi bahçesinde gerçekleştireceği Karikatür Atölyesi 27 Mayıs’ta.

Aynı gün akşam “Kadın ve Mizah” konulu panele dört kadın çizer; Menekşe Çam, İltem Dilek, Meral Onat ve Betül Yılmaz katılacak. Panel İzmir Sanat’ta gerçekleşecek.