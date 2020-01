2. İstanbul Tasarım Bienali'nin küratörü Zoë Ryan oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından18 Ekim-14 Aralık 2014 tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan İstanbul Tasarım Bienali'nin küratörlüğünü Zoë Ryan üstlenecek. Bienalin Britanyalı küratör ve yazar Zoë Ryan tarafından belirlenecek kavramsal çerçevesi, 2013 Kasım ayında düzenlenecek bir basın toplantısıyla açıklanacak.

İkinci İstanbul Tasarım Bienali’nin Danışma Kurulu, Vitra Design Foundation Yönetim Kurulu Başkanı Alexander von Vegesack, mimar Han Tümertekin, mimar, editör, yazar ve 1. İstanbul Tasarım Bienali küratörü Joseph Grima, tasarımcı ve 1. İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Özlem Yalım Özkaraoğlu, UltraRPM Yönetim Kurulu Başkanı Paul McMillan, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İzmir Akdeniz Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Tasarım Koordinatörü Prof. Tevfik Balcıoğlu ile grafik tasarımcı Yeşim Demir’den oluşuyor.

Fast Company: Zoë Ryan, tasarımın geleceğini şekillendiren 50 kişi arasında

Britanyalı küratör ve yazar Zoë Ryan, Chicago Sanat Enstitüsü'nde (Art Institute of Chicago) Mimarlık ve Tasarım Bölüm Başkanı ve John H. Bryan Küratörü olarak görev yapıyor. 2006 yılında müze ekibine katıldıktan sonra müzenin ilk çağdaş tasarım koleksiyonunu oluşturan Ryan, aynı zamanda buradaki tarihi ve güncel mimarlık koleksiyonunu da genişletti. Müzedeki çalışmalarına ek olarak Ryan, Chicago Sanat Enstitüsü Okulu (School of the Art Institute of Chicago) Sanat Tarihi Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışıyor ve Chicago Illinois Üniversitesi Sanat ve Tasarım Okulu'nda tasarım alanındaki önemli meselelere odaklanan yüksek lisans seminer dersleri veriyor.

Ryan, müzedeki görevi öncesinde, kamusal alan tasarımını geliştirmeyi amaçlayan ve kâr amacı gütmeyen bir kamusal sanat ve mimarlık kuruluşu olan New York Van Alen Enstitüsü’nde Kıdemli Küratör olarak görev aldı. Ayrıca, üç ayda bir çıkan Van Alen Raporu’nu yayıma hazırlamanın yanı sıra aralarında “İyi Yaşam: Rekreasyon İçin Yeni Kamusal Alanlar”ın (The Good Life: New Public Spaces for Recreation) da bulunduğu birçok sergi düzenledi.

Ryan ayrıca New York Modern Sanat Müzesi'nde ve Londra’daki Victoria & Albert Müzesi’nde yardımcı küratör olarak çalıştı. Sıklıkla jüri üyesi ve eleştirmen olarak davet edilen Ryan, dünyanın farklı yerlerinde çalışmaları hakkında konuşmalar yapıyor. 2012 yılında, Lizbon Experimenta Tasarım Bienali’nin danışma kurulunda ve Venedik Mimarlık Bienali ABD Pavyonu’nda sergilenen Kendiliğinden Müdahaleler’in (Spontaneous Interventions) küratöryel danışma kurulunda görev aldı. 2013 yılında New York’taki Cooper Hewitt Ulusal Tasarım Müzesi’nin Ulusal Tasarım Ödülleri’nde Jüri Başkanı olarak görev yaptı ve aynı yıl Harvard Üniversitesi Tasarım Yüksek Okulu (Graduate School of Design - GSD) Wheelwright Bursu jürisinde yer aldı.

Çalışmalarında disiplinlerarası bir yaklaşım benimseyen Ryan’ın son dönemde gerçekleştirdiği sergiler arasında, Chicago merkezli mimar topluluğu Stüdyo Gang’in işlerine genel bir bakış sunan ilk sergi olan “Yapı: Stüdyo Gang Architects’in İçinde” (Building: Inside Studio Gang Architects, 2012), moda tasarımı anlatılarının oluşumunu inceleyen “Nesneyi Şekle Sokmak: Bless, Boudicca ve Sandra Backlund” (Fashioning the Object: Bless, Boudicca, and Sandra Backlund, 2012), Chicagolu ikonik mimar Bertrand Goldberg’in kapsamlı bir retrospektifi olan “Bertrand Goldberg: Keşif Mimarlığı” (Bertrand Goldberg: Architecture of Invention, 2011), mimarlık ve tasarım alanındaki disiplinlerarası uygulamalar hakkında uluslararası kapsamda keşfe çıkan “Hiperbağlaçlar: Mimarlık ve Tasarım” (Hyperlinks: Architecture and Design, 2010), önemli bir endüstriyel tasarımcı olan Konstantin Grcic’in ilk kişisel sergisi “Konstantin Grcic: Belirleyici Tasarım” (Konstantin Grcic: Decisive Design, 2009) ve Londra merkezli Graphic Thought Facility stüdyosunun ilk sergisi “Graphic Thought Facility: Becerikli Tasarım” (Graphic Thought Facility: Resourceful Design, 2008) bulunuyor. Sergilerin yanı sıra Ryan’ın uluslararası dergilerde ve süreli yayınlarda birçok yazısı yer alıyor.

Zoë Ryan, 2012 sonbaharında Fast Company dergisi tarafından, tasarımın geleceğini şekillendiren 50 kişi arasında gösterildi.