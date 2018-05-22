2 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL ve Tekirdağ’da terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul ve Tekirdağ’da operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı verilen 16 kişinin yakalanmasına yönelik 2 ilde bulunan 17 adrese sabah saatlerinde eşzamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 206 karton kaçak sigara ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital belge ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. 5 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. TEM ekipleri şüphelilerin, korsan eylemlere katılan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları ve bazılarının bir süre kırsal alanda eğitim aldığını ileri sürdü.



