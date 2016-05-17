2 ilde polis noktası için 'acele' kamulaştırma

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'ın Sur ve Bağlar ilçeleri ile Şırnak'ın Cizre ve Beytüşşebap ilçelerindeki bazı taşınmazlar polis güvenlik noktası yapılması amacıyla acele kamulaştırılacak.

İçişleri Bakanlığı, polis güvenlik noktası yapılması amacıyla Diyarbakır'ın Sur ve Bağlar ilçeleri ile Şırnak'ın Cizre ve Beytüşşebap ilçelerindeki bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma yapacak.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Diyarbakır'ın Sur ilçesinin İskenderpaşa ve Bağlar ilçesinin Kaynartepe mahalleleri ile Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur ve Beytüşşebap ilçesinin Elki mahallelerinde polis güvenlik noktası yapımı amacıyla bazı taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.