Gaziosmanpaşa'ya 'acele kamulaştırma' kararı

İstanbul'un en büyük ilçelerinden Gaziosmanpaşa'da, belediye 'acele kamulaştırma' yetkisi aldı. Karar yaklaşık 30 bin evi etkileyecek.

NTV'de yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu'nun aldığı karara göre, İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne, "acele kamulaştırma" yetkisi verildi. 9 bölgenin riskli alan ilan edilmesi, belediyenin acele kamulaştırma yetkisi alması, ilçe sakinlerinde soru işaretleri yarattı. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta endişeye gerek yok diyor.



Hasan Tahsin Usta, "Çok sıkıştığımız, sürecin yürümediği, projenin tıkandığı, ya da zorunlu durumlar oluştuğu pozisyonda alınmış bir yetki. Örneğin bizim kentsel dönüşüm alanlarından birinde 400 gecekondu var. 400'den 399'uyla anlaştık, bir tane tapu sahibi direniyor. Süre uzuyor, şartlar zorlanıyor" dedi.



Şu ana kadar bir bina için kamulaştırma kararı alınmadı. Belediye Başkanı Usta, kamulaştırma olursa, bunun piyasa rakamlarında yapılacağını söyledi.