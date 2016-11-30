2 ilde 'haremlik selamlık' hamburgerci açıldı

Tavuk üreticisi Akdeniz Toros tarafından “yüzde 100 yerli ve helal” sloganıyla açılan fast - food zinciri görenleri şaşırtıyor. Ankara ve İstanbulda faaliyet göstermeye başlayan fast-food markası müşterilerini haremlik – selamlık oturuyor.

Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre; İstanbul'da Bayrampaşa Axis AVM ve Ümraniye Canpark AVM ile Ankara'da Acity Premium Outlet'te hizmet vermeye başlayan yeni fast- food markası, müşterilerin haremlik – selamlık oturuyor.

Mütedeyyin aileler, tavuklar İslami kesimlere uygun şekilde kesildiği için yeni açılan fast-food zincirini tercih ettiklerini söylüyor.