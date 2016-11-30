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2 ilde 'haremlik selamlık' hamburgerci açıldı

İstanbul ve Ankara'da faaliyete başlayan fast-food zinciri görenleri şaşırtıyor

30 Kasım 2016 18:27

Tavuk üreticisi Akdeniz Toros tarafından “yüzde 100 yerli ve helal” sloganıyla açılan fast - food zinciri görenleri şaşırtıyor. Ankara ve İstanbulda faaliyet göstermeye başlayan fast-food markası müşterilerini haremlik – selamlık oturuyor.

Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre; İstanbul'da Bayrampaşa Axis AVM ve Ümraniye Canpark AVM ile Ankara'da Acity Premium Outlet'te hizmet vermeye başlayan yeni fast- food markası, müşterilerin haremlik – selamlık oturuyor.

Mütedeyyin aileler, tavuklar İslami kesimlere uygun şekilde kesildiği için yeni açılan fast-food zincirini tercih ettiklerini söylüyor.

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