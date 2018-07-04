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2 ilde 'ByLock' operasyonu: 3 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ ve Gaziantep'te polis tarafından 5 adrese düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı

04 Temmuz 2018 15:53

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ ve Gaziantep\'te polis tarafından 5 adrese düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY\'nin gizli haberleşme uygulaması \'ByLock\' kullandıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY\'ye yönelik sabah saatlerinde Kahramanmaraş ve Gaziantep\'te 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Kahramanmaraş\'ta özel sektörde çalışan bir makine mühendisi ve işçi ile daha önce meslekten ihraç edilmiş bir sağlık personeli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları tespit edilirken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital veriye incelenmek üzere el konuldu.
Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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