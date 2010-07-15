2. İhbar zarfı da ortaya çıktı

T24 - İrtica ile Mücadele Eylem Planı”nın ihbarcısının gönderdiği ikinci ihbar zarfı da ortaya çıkınca, İrem Çiçek ihbarcının hala bulunamadığını dile getirirken sorumlu olarak Zekeriya Öz'ü gösterdi.



Vatan gazetesinden Kenan Butak'ın haberi:



Genelkurmay Askeri Savcılığı’nın Albay Dursun Çiçek’e ait olduğunu iddia ettiği “İrtica İle Mücadele Eylem Planı”nın ortaya çıkmasına neden olan ihbarcının, Ankara Çukurambar PTT şubesinden gönderdiği zarf da ortaya çıktı. Islak İmza davasının ek klasörlerinde yer verilen zarf, 30 Eylül 2009 tarihine ait. Savcı Zekeriyya Öz’ün ismi yazılarak gönderilen zarfın gönderici kısmında, Serkan Çakır ismi yer alıyor. Dursun Çiçek ve avukatları, zarfın kim tarafından gönderildiğine ilişkin Çukurambar PTT şubesi kamera kayıtlarını talep ederek, hem askeri savcılığa hem de İstanbul Başsavcılığı’na başvuruda bulundular. İstanbul bir işlem yapmazken, Askeri Savcılığın kayıtları istediği ancak, Çukurambar PTT’sinden, ‘Elimizde 4 Ekim 2009 tarihinden sonraki görüntüler var, bu tarihten öncekiler yok’ cevabı verildiği anlaşıldı.



‘Sorumlu Zekeriya ÖZ’



Vatan'a konuşan Dursun Çiçek’in kızı Avukat İrem Çiçek ise, sorumlunun Zekeriya Öz olduğunu ileri sürdü. Öz’ün kendisine gönderilen ihbar mektubunun kaynağını araştırmadığını belirten İren Çiçek, şunları kaydetti: “İhbar mektubunu yazan ve kendisine Serkan Çakır ismini veren kişi, mektubu 30 Eylül 2009 tarihinde direkt Savcı Öz’e gönderiyor. Mektup Taraf Gazetesi’nde 26 Ekim 2009’da yayımlandıktan sonra hem askeri hem sivil savcılığa, mektubun gönderildiği Çukumambar PTT şubesindeki kamera kayıtlarının incelenmesini istedik. İstanbul konuyla ilgilenmedi. Zaten Zekerriya Öz isteseydi baştan ilgilenirdi. Askeri savcılık görüntüleri istedi ama PTT 2 ayda bir kayıtları sildiği için 4 Ekim’den sonraki kayıtların mevcut olmadığını bildirdi. Dolayısıyla geç kalmış olduk. Savcı Öz, isteseydi zamanında kayıtları isterdi. İhbar mektubunu gönderen kişiyi bilmememizin sorumlusu kendisidir.”