2. heyet İmralı'da Öcalan'la görüşecek

Adalet Bakanlığı'nın 2. heyete Abdullah Öcalan'la görüşmek için onay vermesinin ardından, heyetteki BDP'li Pervin Buldan, Altan Tan ve Sırrı Süreyya Önder İmralı'ya gitti.

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'dan oluşan BDP heyeti, İmralı Adası'na hareket edecekleri Ataköy'e, Buldan'a tahsis edilen TBMM'ye ait kırmızı ''030'' plakalı araçla geldi.

Öcalan tarafından belirlenen ve hükümetin de onay verdiği BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Sürreya Önder, Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve Grup Başkan Vekili Pervin Buldan’dan oluşacak heyet İstanbul Ataköy Marina’dan İmralı adasına gitti. Heyete iki Milli İstihabrat Teşkilatı (MİT) yetkisi de eşlik ediyor.

İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, gazetecilerin soruları üzerine, herhangi bir açıklama yapmayacaklarını belirterek, ''Dönüşte inşallah'' ifadesini kullandı. Önder, dönüş saatinin ise belli olmadığını söyledi.

Milliyet gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş, yazısında şu noktalara dikkat çekti:

"BDP kanadı, Öcalan'ın bu görüşmede ateşkes çağrısı yapmasını bekliyor. Kürt siyasi çevrelerinde, PKK yönetinimin 'askeri operasyonların durması' beklentisiyle çatışmasızlık halini kabul edeceği algısı var. Ancak Kandil, PKK'lı güçlerin Türkiye sınırlarının dışına çekilmesi konusunda henüz ikna olmuş değil. PKK bu adımı atmadan önce Öcalan'a doğrudan temas kurmak istiyor. Öcalan'ın görüşmede ateşkes çağrısının yanında, iyi niyet jesti olarak PKK'nın elinde bulunan asker ve devlet görevlilerinin bırakılmasını gündeme getirebileceği de belirtiliyor."



Heyetten Öcalan'a 2 kitap



Adaya gidecek olan heyet Abdullah Öcalan'a iki kitap götürecek. Birisi AB üyesi Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Polonya ve Portekiz anayasalarının bulunduğu kitapken diğeri de, TBMM çatısı altında kurulan Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun raporu olacak. 1404 sayfa ve iki ciltten oluşan ve kitaplaştırılan çalışma da Öcalan'a verilecek.



Öcalan ne diyecek?



Öcalan’ın BDP heyetine yapacağı değerlendirmenin ana gündemini ‘Kürt sorununun çözümüne yönelik projesi’nin oluşturması bekleniyor. Öcalan’ın projesinde, PKK’nın 'eylemsizlik' ilan etmesine yönelik değerlendirmeleri, en önemli adımlardan biri olarak yer alıyor. Projede, PKK’nın eylemsizliğine parelel olarak, güvenlik güçlerinin müdahalelerinin durdurulması da öngörülüyor.



Anayasa değerlendirmesi



Kimi çevrelerce ‘Merdiven Stratejisi’ olarak nitelendirilen süreçte atılacak adımların, istenen sonuçları doğurmasına bağlı olarak PKK’nın güvenli bir şekilde ülke dışına çıkması da Öcalan’ın BDP’lilerle tartışacağı konulardan biri olacak.

Devlet adına AKP hükümetine de “Kalıcı bir barış için atılması gereken adımlar” başlığıyla özetlenebilecek önerilerde bulunduğu öğrenilen Öcalan, BDP heyetinin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri Önder ve Tan’la da ‘Yeni Anayasa’ değerlendirmesi yapması bekleniyor.

3 Ocak 2013'te İmralı görüşmelerinde yeni bir sayfa açılmış, MİT ve avukatların yanı sıra Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ve BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.