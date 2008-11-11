2. hafta programı



Fortis Türkiye Kupası'nda, gruplarda oynanacak 2. maçları yönetecek hakemler açıklandı. 13 Kasım Perşembe günü Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmayı Mustafa Kamil Abitoğlu yönetecek.







Fortis Türkiye Kupası'nda, gruplarda oynanacak 2. maçları yönetecek hakemler açıklandı.



Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı Bünyamin Gezer'in yöneteceği bildirildi.



Fortis Türkiye Kupası'nda gruplarda yapılacak 2. maçların hakemleri şöyle:



11 Kasım Salı

20:00 Trabzonspor-Beşiktaş Bünyamin Gezer



12 Kasım Çarşamba

14:00 Alanyaspor-Sivasspor: Taner Gizlenci

14:00 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Gaziantepspor: Kuddusi Müftüoğlu

14:00Tokatspor-Eskişehirspor: Tolga Özkalfa

14:00 Malatyaspor-Ankaraspor: Serkan Çınar

16:00 Konyaspor-Denizlispor: Mustafa İlker Coşkun

20:00 Bursaspor-Ankaragücü: Deniz Çoban

13 Kasım Perşembe

20:00 Galatasaray-Kayserispor: Mustafa Kamil Abitoğlu

