2. hafta programı

Fortis Türkiye Kupası'nda, gruplarda oynanacak 2. maçları yönetecek hakemler açıklandı. 13 Kasım Perşembe günü Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmayı Mustafa Kamil Abitoğlu yönetecek.
Fortis Türkiye Kupası'nda, gruplarda oynanacak 2. maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı Bünyamin Gezer'in yöneteceği bildirildi.
Fortis Türkiye Kupası'nda gruplarda yapılacak 2. maçların hakemleri şöyle:
11 Kasım Salı
20:00 Trabzonspor-Beşiktaş Bünyamin Gezer
12 Kasım Çarşamba
14:00 Alanyaspor-Sivasspor: Taner Gizlenci
14:00 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Gaziantepspor: Kuddusi Müftüoğlu
14:00Tokatspor-Eskişehirspor: Tolga Özkalfa
14:00 Malatyaspor-Ankaraspor: Serkan Çınar
16:00 Konyaspor-Denizlispor: Mustafa İlker Coşkun
20:00 Bursaspor-Ankaragücü: Deniz Çoban
13 Kasım Perşembe
20:00 Galatasaray-Kayserispor: Mustafa Kamil Abitoğlu