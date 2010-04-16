2 günlük bebeği boğup, betona gömdüler

T24 - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi’nde 25 yaşındaki İzzet Sapil’in, askerdeki sevgilisi A.A.’dan olan 2 günlük kız bebeği, aile meclisi kararıyla önce boğularak öldürüldü, ardından evin bahçesine kazılan çukura atılıp üzerine beton döküldü. Olayla ilgili olarak anne İzzet Sapil, ailenin 4 üyesi ile doğumu kayıt dışı gerçekleştirdiği iddia edilen bir doktor ve sekreteri gözaltına alındı.



Çorlu'da yaşayan ve aslen Kars Sarıkamışlı olan Sapil ailesinin en büyük kızı İzzet Sapil, ilişki yaşadığı sevgilisi A.A.’dan hamile kaldı. Genç kızın sevgilisi bu arada askere gitti. Hamileliğini 9 ay boyunca ailesinden gizleyen İzzet sapil, doğum sancıları tutunca durumu ailesine anlattı. Bunun üzerine aile, kızlarını Çorlu Devlet Hastanesi’nde görevli Kadın Doğum Uzmanı İpek Kadıoğlu'nun özel muayenehanesine götürdü. Aile doktora anlaştıkları miktarda para ödeyerek, bebeğin kayıtlara geçmemek şartıyla, 14 Nisan Çarşamba günü dünyaya getirilmesini sağladı.





Aile meclisi karar aldı



İddiaya göre, doğumdan sonra aile yaşadıkları Nusratiye Mahallesi Tuğlalı Çeşme Altı 3. Sokak üzerindeki 3 numaralı tek katlı müstakil evlerine geldi. Dün gece de, namus meselesi olarak gördükleri olayı temizlemek için 2 günlük kız bebeği önce boğarak öldürdüler, ardından da evin bahçesine gömüp, üzerine beton döktüler.



Dehşet verici olay, ‘155 Polis imdat’ hattını ankesörlü bir telefondan arayan ve kimliğini vermeyen kişinin yaptığı ihbar üzerine ortaya çıktı. Polis ekipleri, Çorlu Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle belirtilen adreste itfaiye ekipleri ile birlikte arama yaptı ve kırılan betonun altında bebek cesedine ulaşıldı.



Soruşturmayı genişleten ekipler, anne 55 yaşındaki Türkan Sapil, bebeğin annesi İzzet Sapil, 18 yaşındaki Tayfur Sapil, 20 yaşındaki Faruk Sapil, 34 yaşındaki Birgül Sapil ile bebeğin muayenehanesinde dünyaya gelmesini sağlayan Çorlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum uzmanı İpek Kadıoğlu ve sekreteri Neriman Demirci'yi gözaltına aldı.





Anne boğmuş, kardeşileri gömmüş



Polise gözyaşları içinde ifade veren anne İzzet Sapil, “Doğumdan 2 gün sonra aile meclisi toplanarak bebeğin öldürülmesine karar verdi. Annem bebeği etekle boğarak öldürdü. Daha sonra erkek kardeşlerim bahçeye kazılan çukura gömerek üzerini betonla kapattı“ dedi.



Emniyette ifadeleri alınan 7 şüpheliden sadece anne İzzet Sapil, kan örneği alınmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirildi. Diğer şüpheliler, olayı duyan vatandaşların tepkisinden korkularak, sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye getirilmedi. Gece saat 03.30 sıralarında bir doktor emniyet binasına götürülerek, şüphelilerin sağlık raporu alındı.





Ceset İstanbul Adli Tıp'a gönderildi



Vücudu betonla kaplanmış olan 2 günlük kız bebeğin cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Burada yapılan incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.







