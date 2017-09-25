2 günlük bebeğe ameliyat

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de ince barsak, mide, karaciğer gibi iç organların bir kese içerisinde karın boşluğunun dışında yerleştiği ve nadir görülen bir doğumsal anomali olarak kabul edilen \'Omfalosel\' görülen 2 günlük erkek bebek, Devlet Hastanesi\'nde ameliyat edildi. Bebek, ameliyattan 11 gün sonra taburcu edildi.

Ameliyatı yapan Eskişehir Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Mehmet Çiftçi, \'Omfalosel\'in ince barsak, mide, karaciğer gibi iç organların bir kese içerisinde karın boşluğunun dışında yerleştiği ve nadir görülen bir doğumsal anomali olduğunu söyledi. Opr.Dr. Çiftçi, bebeğin 2 günlük iken \'Primer omfalosel onarımı\' ameliyatı yaptıklarını ve ameliyat sonrası 11\'nci günde bebeği taburcu ettiklerini söyledi. Opr.Dr. Mehmet Çiftçi; Devlet hastanelerinde çocuk cerrahi ve yenidoğan yoğun bakım olanakları artıkça doğumsal hastalıklara bağlı bebek ölümlerinin de azaldığını vurguladı. Ameliyat edilen bebeğin annesi Sibel Sarıkaya da Op. Dr. Mehmet Çiftçi\'ye, Yenidoğan Uzmanı Dr. Egemen Yıldırım ile yenidoğan yoğun bakım hemşirelerine ve hastane yönetimine teşekkür etti.



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