Van Edremit'te 2 gündür suları akmıyor; akrabalarından su taşıyorlar

T24 Haber Merkezi

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Esentepe mahallesi Kiracılar TOKİ bölgesinde 2 gündür süren su kesintisi bölgede yaşayanlara zor anlar yaşatıyor.

T24'e konuşan bir Edremit sakini, iki günde üç defa Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nü (VASKİ) aradıklarını ve sadece arıza olduğu bilgisini aldıklarını belirtti.

Bölge sakini, VASKİ'yi bugün aradıklarında ise arızanın gece yarısı giderileceğinin bildirildiğini söyledi.

Pandemi koşullarında zorlandıklarını ifade eden vatandaş, su ihtiyaçlarını karşılamak için su satın aldıklarını ve akrabalarından su taşıdıklarını bildirdi. Bugün ise bir tanker gönderildiğini ve oradan ihtiyaçlarını giderdiklerini ifade etti.

Öte yandan, VASKİ'nin websitesinde de herhangi bir bilgilendirmenin yer almadığı görüldü.