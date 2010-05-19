2 gündür kayıp olan 3 kız öğrenci İzmit'te bulundu

T24 - Antalya'da, Ramazan Savaş İlköğretim Okulu 8. sınıfta eğitim gören ve dün (18 Mayıs 2010) sabahtan bu yana kayıp olan üç kız öğrenci bugün İzmit'te bulundu.





8. sınıf öğrencileri 14 yaşındaki A.H, İ.Ç. ve R.B.U, dün akşam saatlerinde Antalya'dan bindikleri İstanbul otobüsünden Gebze'de inerek Kocaeli'nin Darıca ilçesine geçti.





Darıca İstasyon Caddesi'nde gezdikleri sırada devriye görevi yapan polis ekiplerince yapılan araştırmada A.H, İ.Ç. ve R.B.U. hakkında ailelerinin kayıp başvurusu yaptıkları belirlendi.





Bunun üzerine çocuklar, İstasyon Karakolu'na götürülerek ailelerine haber verildi.





Bu arada, ailelerin Antalya'dan yola çıktıkları, anne ve babası boşanmış olan İ.Ç'nin ise daha önce bir süre Darıca ilçesinde yaşayan babası T.Ç'nin yanında kaldığı öğrenildi.

