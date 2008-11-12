2 günde 37 bin numara taşındı

9 Kasım’da başlayan abonelerin aynı cep telefonu numarasıyla başka operatöre geçmesini sağlayan uygulamaya başvurular devam ediyor.Telekomünikasyon Kurulu Başkanı Tayfun Acarer, daha önce numara taşıma sistemi ile mevcut abone sayısında bir miktar düşme beklediklerini, toplam abone sayısının yüzde 10’unun işletmeci operatörünü değiştirmesini öngördüklerini söylemişti.Türkiye’de aktif mobil telefon abone sayısının 65 milyon civarında bulunuyor. Taşınma işlemi abonenin alıcı operatöre başvurması ile başlıyor ve en fazla 6 günde tamamlanması gerekiyor. Sabit telefonlarda numara taşınabilirliği sistemi gelecek yıl 9 Mayıs’ta uygulamaya girecek.Uygulama için abonelerin başvuru formu doldurmaları ve bireysel abonelerin TC kimlik numarası ve nüfus cüzdanı, kurumsal abonelerin ise ticari unvan ve vergi numarası ile başvuruda yapmaları gerekiyor. Abonenin mevcut operatörü, "Numaranın başka bir aboneye ait olması, abonenin mevcut işletmecisinde numarasının değiştirilmesi talebinin bulunması, abonenin kimlik bilgilerinin, kimlik bilgisini ispat edemeyecek nitelikte yanlış veya eksik olması, taşınması istenen numaraya ait daha önceden başlatılmış veya devam eden taşıma işleminin bulunması" halinde taşıma talebini reddedebilecek.Telekomünikasyon Kurumu, taşıma sırasında operatörlerin abonelerden alabileceği en yüksek ücreti 2 YTL olarak belirlemişti. Ancak GSM operatörleri, geçiş işlemini teşvik etmek amacıyla herhangi bir ücret talep etmeyeceğini duyurmuştu. Numara taşıma işleminde, operatörünü değiştiren aboneler arandığında, çağrıyı yapanlara "uyarı tonu" verilecek. GSM operatörleri birbirine benzeyen uyarı tonlarını internet sitelerinde de duyuruyor.Numara taşıma uygulaması 26 Avrupa Birliği ülkesinde uygulanıyor. Uygulamanın yapıldığı ülkelere bakıldığında, Avusturya, Litvanya, Yunanistan 2004’te, İrlanda, Fransa, Finlandiya ve ABD 2003’te, Portekiz, İtalya, Almanya 2002’de, Danimarka, İsveç, Norveç 2001’de, İsviçre, Avusturya, İspanya 200’de, İngiltere ve Hollanda 1999’da numara taşınması uygulamasını başlattı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uygulamanın başladığı günden itibaren toplam 56 milyon abone numarasıyla başka operatöre geçiş yaptı. Bu ülkelerde taşınan numara sayısının toplam abone sayısına oranı ortalama yüzde 8.3 olarak belirlendi.