2 günde 2 bin kişi ‘Sakin Güç’ün hayranı oldu

T24

Umuda yolculuk başladı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''facebook'' üzerinde ''Sakin Güç'' adıyla dün açtığı hesabında arkadaş sayısı kısa sürede bin 884'e ulaştı.''Sakin Güç''ün duvarındaki mesajlar ile eklenen fotoğraflar ise dikkati çekiyor. Sayfayı takip edenlerden bazıları, Kılıçdaroğlu'nun halk oylaması sırasındaki yurt gezileri sırasında birlikte çektirdikleri fotoğrafları paylaşıyorlar.Facebook sayfasında, Kılıçdaroğlu'nun özgeçmişinin yanı sıra, ilgi alanları da ''tiyatro ve müzik dinlemek'' olarak özetleniyor.Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve caz dinlediğini belirtirken, Yaşar Kemal'in ''İnce Memed'' romanı ile Doğan Avcıoğlu'nun ''Türkiye'nin Düzeni'' adlı kitaplarını en sevdiği eserler olarak sıraladı.CHP lideri, Sidney Lumet'ın ''12 Kızgın Adam'' adlı yapımını da favori filmi olarak facebook'taki sayfasına koydu.Kemal Kılıçdaroğlu, sayfasında paylaştığı video ile de vatandaşlara hitap ediyor.Videodaki sözlerine, ''Sevgili dostlarım, Mustafa Kemal özgürlük ve bağımsızlık bayrağı ile yola çıktı, kuşaktan kuşağa o bayrak devredildi. Şimdi o bayrak bizim elimizde hepimizin elinde'' diye başlayan Kılıçdaroğlu, şunları söylüyor:''Hepimiz birer Mustafa Kemal'iz, hepimiz gönüllüyüz, hepimiz ülkemizin çağdaş uygarlığa ulaşması için çaba harcıyoruz. Sevgili dostlar, beraber olacağız, beraber olacağız ki güçlü olalım. Güçlü olalım ki sesimiz daha gür çıksın. Umuda yolculuğumuz başladı. Geleceğe, umuda...Umudu yaratacağız, halka umut vereceğiz. Çünkü onlara karşı yükümlülüklerimiz var. Biz çalışacağız, halkımızı aydınlığa ulaştıracağız.''CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''Sakin Güç'' adlı sayfasında yaptığı son duyuruda, eski başbakanlardan Bülent Ecevit ile ilgili ''Son nefesine kadar doğruyu yaptı...'' yorumunda bulunmuştu.Öte yandan Kılıçdaroğlu, gündemle ilgili görüşlerini ''kilicdarogluk'' isimli twitter adresinden paylaşmaya da devam ediyor.