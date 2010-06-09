2 günde 114 trafik kazası meydana geldi

T24 - İstanbul'da yağmurun etkili olduğu son 2 günde meydana gelen 114 trafik kazasında 33 kişi yaralandı.



İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce kentte kuvvetli yağış neticesinde olumsuzluklar yaşanabileceğinin bildirilmesi üzerine ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının tedbirli olmaları konusunda uyarıldığı, ayrıca muhtemel olumsuzlukların giderilmesi esnasında gerekli koordinasyonun sağlanması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde personel görevlendirilmesi yapıldığı belirtildi.



Bugün saat 16.00'ya kadar, yoğunlukla Tuzla, Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar olmak üzere il genelinde toplam 1069 su baskını ihbarının itfaiyece alındığı kaydedilen açıklamada, ayrıca çok sayıda rögarın geri teptiği, çalışmaların devam ettiği aktarıldı.



Açıklamada, dün saat 07.00 ile bugün saat 17.00 arasında Emniyet Müdürlüğü sorumluluğundaki bölgelerde 24 yaralamalı trafik kazasında 32 kişinin yaralandığı, 89 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği, ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde bir kazada bir kişinin yaralandığı bildirildi.



Sabah saatlerinde Göztepe ve Unkapanı üst geçitleri altında aşırı su birikintisinden dolayı trafiğin durma noktasına geldiği, ekiplerin müdahalesiyle durumun normale döndüğü, ulaşımın normal yoğunluğu dışında yağış nedeniyle bir aksaklık yaşanmadığı kaydedildi.



Göztepe Hasanpaşa Otosan Köprüsü altında minibüsün içinde mahsur kalan ve ellerinde kesikler olan bir kişinin kurtarılarak tıbbi müdahalede bulunulduğu, Kadıköy Kurbağalıdere Kalamış çıkışında suya kapılarak sürüklenen Mevlüt Macit'i arama çalışmalarına da devam edildiği aktarıldı.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklı, zaman zaman kuvvetli olarak devam edeceği ve akşam saatlerinden sonra kenti terk edeceğinin tahmin edildiği bildirildi.



Yağışın başladığı günden şu ana kadar ölçülen yağış miktarları şöyle:



Yer Miktar (kg/metre kare)

Pendik 134,6

Göztepe 102,4

Eminönü 86

Beykoz 80,2

Kumköy (Kilyos) 81,8

Çatalca 27,2

Kartal 69,5

Büyükada 33,7

Sarıyer 113,5

Florya 54,2

Aksaray 51,5

Ömerli 35,6

Bakırköy 47,4

Terkos 11,3

Hadımköy 11,8

Şile 63,2

Silivri 4,2

Şişli 44,5