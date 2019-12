2 GRAMMY ÖDÜLLÜ JON SECADA ANKARA’DA!

T24- Günümüz müzik dünyasının en yetenekli besteci ve söz yazarlarından 2 Grammy Ödüllü JON SECADA, 2009 yılında çıkardığı albümü Expressions albümü turnesi kapsamında Ankaralı müzik severlerle buluşuyor.



23 Mayıs 2010 Pazar günü saat 20.00’de Bilkent Odeon’da sahne alacak olan uluslararası yıldız, bilinen şarkılarının yanı sıra keyifli caz standartları yorumlarıyla unutulmayacak bir gece yaşatacak. Odeon’da yaratılacak sahne ve ışık gösterileri de geceye renk katacak.



Yeni çağın Nat King Cole’u, hem latin, hem pop hem de caz severleri bir araya getirecek Küba doğumlu söz yazarı ve şarkıcı Jon Secada, Miami Üniversitesi Caz Vokal Performansı bölümünü bitirdikten sonra kariyerine besteci olarak devam etti. Diva Gloria Estefan ile tanışması ile müzik kariyerine yepyeni bir soluk getirdi. Gloria Estefan’ın Into the Light gibi birçok Platin Plak ödülü alan albümündeki hit şarkı Coming out of the Dark ve diğer 5 şarkının bestecisi Secada, 1992’de çıkardığı ilk albümü ile dünya çapında 6 milyon satarak En iyi Latin Albümü ünvanı ile ilk Grammy Ödülünü kazandı.

1995’te çıkardığı üçüncü albümü Amor ile En İyi Latin Pop Performansı dalında ikinci Grammy ödülünü aldı. Jon Secada müzik kariyeri boyunca dünya çapında 20 milyondan fazla albüm satan nadir sanatçılardan biri oldu. Jennifer Lopez, Ricky Martin gibi dünyaca ünlü sanatçılara besteler verdi. Luciano Pavarotti ile yaptığı duet çok satanlar arasında yer aldı. Sinatra’s Duets II albümünde The Best is Yet to Come şarkısındaki Frank Sinatra ile düeti de unutulmazlar arasında.

Kariyerinin başından beri tiyatroya da ilgi duyan Jon Secada 1995 yılında Broadway’in efsane Grease müzikalinde başrol karakteri Danny Zuko rolünde oynadı. Ayrıca 4 yıldır American Idol’un Latin versiyonunda Yargıç rolünü oynamaktadır. Bunların dışında da Pocahontas filminin final şarkısı If I Never Knew You da yine Secada’ta ait.



Twitter’da 850.000 takipçisi olan Secada’nın son albümü Expressions, caz standartlarının yorumları ve Secada hitlerinin caz yorumlarıyla bizi geçmişten bugüne müzikal bir yolculuğa çıkarıyor. Dünya çapında büyük bir başarı olarak nitelenen Expressions albümünün turnesi kapsamında İzmir ve İstanbul’dan sonra 23 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da konser verecek. Latin müziğinin romantik prensine piyanoda Jon Rose, davuldan Jack Ciano, gitarda Lindsey Blair ve basta Javier Carrion eşlik edecek.



LEO Organizasyon (www.leo.com.tr) tarafından gerçekleştirilen konserin biletleri:

http://www.mybilet.com/eventinfo.php?eventid=7123&query=jon s

ve MyBilet kiosklarında http://www.mybilet.com/kiosks.php