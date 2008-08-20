2. Gökçek geliyor

Gökçekler Ankara'da hanedanlık peşinde. Melih Gökçek 2009 yılında yapılacak yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 4. dönemde yeniden aday. Oğlu Osman Gökçek ise Çankaya Belediye Başkan adayı olma yolunda. Henüz Başbakan Erdoğan'dan küçük Gökçek'in adaylığına onay çıkmadı, ama baba-oğul şimdiden TV ekranlarda ve gazetelerde kampanyaya başladı.



OSMAN GÖKÇEK KİM?



Osman Gökçek kendi web sitesinde kendisini aşağıdaki gibi tanımlıyor:

"12 Ekim 1983 yılında Ankara'da doğan Osman Gökçek İlkokulu Hamdullah Suphi İlkokulu'nda okuduktan sonra ortaokulu TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Lise öğretimine Samanyolu Koleji'nde devam etti. Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun oldu.

2002 senesinde kurulmuş olan Keçiören Gençlik Derneği'nin 9 Mart 2003 tarihinde olan kongresinde başkanlığa seçilen Gökçek, Keçiören'in ardından Ankara'da birçok ilçede derneğin örgütlenmesine yardımcı olmuş ve daha sonra 15 gençlik derneğini bir araya getirerek Başkent Gençlik Federasyonu'nu kurmak için öncülük etmiştir. ..."





