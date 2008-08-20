T24 LogoT24 Logo
Politika

2. Gökçek geliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yine talip olan Melih Gökçek'in oğlu da Çankaya Belediye Başkanlığı için hazırlanıyor

20 Ağustos 2008 03:00

Gökçekler Ankara'da hanedanlık peşinde. Melih Gökçek 2009 yılında yapılacak yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 4. dönemde yeniden aday. Oğlu Osman Gökçek ise Çankaya Belediye Başkan adayı olma yolunda. Henüz Başbakan Erdoğan'dan küçük Gökçek'in adaylığına onay çıkmadı, ama baba-oğul şimdiden TV ekranlarda ve gazetelerde kampanyaya başladı. 

OSMAN GÖKÇEK KİM?

Osman Gökçek kendi web sitesinde kendisini aşağıdaki gibi tanımlıyor:
"12 Ekim 1983 yılında Ankara'da doğan Osman Gökçek İlkokulu Hamdullah Suphi İlkokulu'nda okuduktan sonra ortaokulu TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Lise öğretimine Samanyolu Koleji'nde devam etti. Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun oldu.
2002 senesinde kurulmuş olan Keçiören Gençlik Derneği'nin 9 Mart 2003 tarihinde olan kongresinde başkanlığa seçilen Gökçek, Keçiören'in ardından Ankara'da birçok ilçede derneğin örgütlenmesine yardımcı olmuş ve daha sonra 15 gençlik derneğini bir araya getirerek Başkent Gençlik Federasyonu'nu kurmak için öncülük etmiştir. ..."


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24