2 gencin öldüğü kazada otomobil sürücüsüne 5 yıl 10 ay hapis

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'un Yeşilova ilçesinde, geçen yıl çarpıştığı motosikletteki Sadık Kara (20) ve Mustafa Erdoğdu\'nun (17) yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan otomobil sürücüsü İsmail İ. Ç. (19), 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, geçen yılın Ağustos ayında, Yeşilova\'ya bağlı Sultanpınarı mevkisinde meydana geldi. Salda Gölü yönüne giden İsmail İ. Ç. yönetimindeki 15 NC 464 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sadık Kara\'nın kullandığı tescilsiz motosiklet çarpıştı. Kazada motosikleti kullanan Sadık Kara ile arkasında oturan Mustafa Erdoğdu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü İsmail İ. Ç. ile aynı araçtaki Onur Özer ise hafif yaralandı. Kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sonrası polis tarafından gözaltına alınan İsmail İ. Ç. hakkında, \'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma\' suçundan dava açıldı. İsmail İ. Ç., tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.

Davanın karar duruşması, bugün Burdur Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Duruşmada tutuksuz sanık İsmail İ. Ç. ile Sadık Kara ve Mustafa Erdoğdu\'nun yakınlarıyla tarafların avukatları hazır bulundu. İfadelerin ardından mahkeme heyeti, İsmail İ. Ç.\'yi istinaf yolu açık olmak üzere \'taksirle ölüme sebebiyet vermek\' suçundan 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırdı. İsmail İ.Ç.\'nin ehliyetine, 2 yıl süreyle de el koyulmasına hükmedildi. Kazada ölen gençlerin yakınları, karara isyan ederken, tepki gösterdikleri sanık İsmail İ. Ç. ise polis eşliğinde adliyeden çıkarıldı.

FOTOĞRAFLI