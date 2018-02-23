2 genç, alzheimer hastası yaşlı adamı yanmaktan kurtardı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde gece yarısı iki katlı müstakil evde çıkan yangında alzheimer hastası Salih Ziyansız\'ı (86), yanmaktan son anda yoldan geçen iki genç kurtardı.

Saat 00.15\'te, Fethiye Mahallesi Maraşel Çakmak Caddesi 1\'inci Sokak üzerindeki müstakil evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, evin oturma odasından duman ve alevler yükselmeye başladı. Alzheimer hastası Salih Ziyansız, eşi Fatma Ziyansız’ı (84) dışarı çıkardıktan sonra tekrar yanan eve girdi. Bir süre sonra dışarı çıkmayan Salih Ziyansız, yardım çağrısında bulundu. Bu sırada yoldan geçen ve yardım çığlıklarını duyan Ersin Demirtaş ve Ali Sürücüoğlu, yangının olduğu evin içine girerek, vücudunun çeşitli yerlerinde hafif yanıklar oluşan Salih Ziyansız\'ı dışarı çıkardı.

Bu sırada olay yerine itfaiye ekipleri geldi, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin müdahalesi ile yangına bir saatte kontrol altına alındı.

Fethiye Mahalle Muhtarı Harun Ziyansız’ın babası olduğu öğrenilen Salih Ziyansız, Edremit Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Eşi Fatma Ziyansız’ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



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