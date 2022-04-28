2 fakülte, 1 yüksekokul bitiren çoban: Eğitimli insanlar çobanlık yaparken, diploması olmayanlar ülke yönetiyor

Çıldır'a bağlı Gölbelen Köyü'nde üniversite mezunu birçok genç, kendi alanlarında iş bulamadıkları için köydeki işlerle ilgilenmek zorunda kalıyor. Bu gençlerden biri de 32 yaşındaki Hakan Beyaz... Gazeteci Suat İncedere'nin mikrofon uzattığı genç şunları söyledi;

"Hakkımızı kim nerede yiyorsa haram olsun"

25 yıl boyunca eğitim aldığını ancak iş bulamadığı için çobanlık yaptığını dile getiren Hakan Beyaz, "Ama ülkedeki adaletsizlik yüzünden çobanlık yapıyoruz. Tabii ki de kimseye muhtaç değiliz, yaptığımız işten de gurur duyuyoruz. Ancak çoban olabilmek için bizim bu devlette 25 yıl okumaya ya da emek etmemize gerek yoktu. Buradan şunu söylemek istiyorum, dönem öyle bir dönem olmuş ki akıllı ve zeki insanlar cefa çekerken, cahil insanlar sefa sürüyor. Şunu da söyleyeyim içimde kalmasın, bizim hakkımızı kim nerede yiyorsa haram olsun" dedi.

"Benim gibi böyle 250 arkadaşımız var"

Açıklamasının devamında ilçedeki hastane için eleman başvurusu alındığını ancak ilçeden kimsenin işe giremediğini belirten Beyaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kafkas Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Veteriner Teknikerliği, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi... Benim gibi böyle 250 arkadaşımız var. Bazıları danaya gidiyor, bazıları çobanlık yapıyor. Bizim hakkımızı kim yiyor. Çıldır'dan en az 200 kişi vasıflı olarak hastaneye başvurdu ancak Çıldır'da kimse kazanamadı.

"Bir aileden en az 3 kişi aynı kurumda çalışıyor"

Ankara'dan dayısı olanlar kazandı, bu iş böyle yani. Bir aileden en az 3 kişi aynı kurumda çalışıyor, aynı soyadı taşıyor. Çıldır'da herkesin soyadı aynı mı? Bunları denetleyenler niye dikkat etmiyor? Çobanlık yapıyorum ama bunun için okumaya gerek yok. Ben 25 yıl boyunca aç bile okula gittiğim zamanlar oldu. Çok umutsuzuz, daha ne diyeyim."