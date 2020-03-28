2 emniyet müdürü, 13 poliste Koronavirüs tespit edildi

Emniyet Teşkilatı’nda şu ana kadar ülke genelinde aralarında 2 emniyet müdürünün de bulunduğu 15 Koronavirüs vakası tespit edildi. Bunlardan 10’unun İstanbul’da görevli olduğu öğrenildi.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, Sakarya’da iki polis memuru, İzmir ve Samsun’da birer polis memuru ile Rize’de bir bekçiye Koronavirüs tanısı koyuldu. İstanbul’da ise 2 emniyet müdürü, 7 polis memuru ve bir bekçinin Koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Halsizlik, öksürük, ateş tanıları ile hastaneye kaldırılan polislerin tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ise virüsten en fazla nasibini alan ilçe oldu. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden sorumlu 2. Sınıf Emniyet Müdürü Cenk Özmen ile İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı 4. Sınıf Emniyet Müdürü Süleyman Gökdemir virüs tanısı ile hastaneye kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürü Burak Bodur’un sağlık durumunun ise iyi olduğu kaydedildi.