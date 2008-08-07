2. El Otomobil Alırken Dikkat!

● Aracı görmeye sabah gidin. Motor soğukken araçların tüm arızaları ortaya çıkar.

● Aracı çalıştırıp motorun ritmini dinleyin, hatta bir süre yürütün, yürüyen aksamın sesini dinleyin. Motorun düzgün bir ritmle çalışıyor olması çok önemlidir. Eğer sürücü deneme sürüşüne izin vermiyorsa, aracı almayın.

● Aracın boyasını, şasisini, jantını ve diğer parçalarını iyice kontrol edin. Boyası değişmiş mi, şasi komple düzeltilmiş mi, parçalar orijinal mi, yoksa yan sanayi ürünleri mi gibi bilgiler aracın ne durumda olduğunu iyi anlatır.

● Aracın dış detaylarını gözden kaçırmayın. Çürüme belirtileri olup olmadığını görmek için çamurluk, kapı içleri, bagaj yanları vb. en uygun yerlerdir. Kaportada çizik, delik, sprey boya gibi izler olup olmadığına bakın, bagajı açıp döşemeyi kaldırın ve her yerini kontrol edin.

● İç mekan ayrıntılarını sakın atlamayın. Koltuk ve döşemelerde sigara yanığı, kırık dökük aksesuvar, nem kokusu olup olmadığına bakın. Bunlar arabanın nasıl kullanıldığına, kaportanın su sızdırıp sızdırmadığına dair önemli ipuçlarıdır.

● Arabanın kilometresini mutlaka öğrenmeye çalışın. Kilometre sayacı istenen değere düşürülse bile, lastiklere, saatin camındaki çiziklere, gaz pedalı lastiğinin aşınma durumuna ve hatta sürücü koltuğunun ne kadar yıpranmış olduğuna bakarak aracın gerçek kilometre değeri hakkında aşağı yukarı bir fikir sahibi olabilirsiniz.

● Ne kadar güzel bir araba olursa olsun, bir de geçmişini dinleyin. Yanınızda işin ustası bir yakınınız varsa kaza geçirip geçirmediğini kolayca anlayabilir. Vergileri ödenmemişse, noter satışından sonra ruhsat için gittiğinizde tüm vergileri ödemek zorunda kalabilirsiniz, bunu trafikten mutlaka araştırın. Ruhsat sahibinin ayrıca vergi borcu varsa araba polis tarafından her an bağlanabilir, bunun da temiz kağıdını isteyin. Son olarak tüm bakımların zamanında yapılıp yapılmadığını öğrenmek için servis defterini dikkatle kontrol edin.

● Arabanın sahibini az da olsa tanımaya çalışın. Hangi semtte oturuyor, işe hangi semtte gidiyor, ne iş yapıyor, görüntüsü, tavırları ve konuşması güven veriyor mu, titiz ve dikkatli bir kişi mi vs. Bütün bunlar arabanın durumunu etkileyeceğinden, arabayı olduğu kadar sahibini de gözlemlemek çok işinize yarayacaktır.