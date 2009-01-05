Dünyada kendi alanında ilk ve tek kısa film festivali olan ‘2. El Kısa Film Festivali’, üçüncü yılında ‘Elemiyoruz, Ellemiyoruz’ sloganı ile yola koyuldu.



Daha önce en az bir kısa film festivalinden hüsranla geri dönen, elenmiş kısa filmlerin katılabildiği ‘2. El Kısa Film Festivali’ne gönderilen her film, festival boyunca gösterimde olacak, jüri tarafından değerlendirmeye alınacak ve bu değerlendirmeler filmin yönetmenine aktarılacak.

Bu yıl 12-22 Şubat 2009 tarihleri arasında Ankara’da üçüncüsü yapılacak olan ‘2. El Kısa Film Festivali’, tarihinde ilk kez bir kısa filme ‘Övgüye Değer Film’ ödülü verecek.

Festival yönetimi, ödül sahibi filmin yönetmenine hayalindeki kısa filmi çekebilmesi için gereken teknik ekip ve donanımı sağlayarak, filmin yapımcılığını üstlenecek ve filmin tamamlanması için yönetmene ‘2 gün - 2 saat - 2 dakika - 2 saniye’ süre verecek.

Telif hakkı yönetmende kalacak olan kısa filmin ayrıca, ulusal ve uluslararası alanda 33 kısa film yarışmasına gönderilmesine de yardımcı olunacak.

2. El Kısa Film Festivali 2009 Jüri Listesi



Ahmet Uluçay, Derviş Zaim, Hüseyin Karabey, Selim Evci, Ümit Ünal, Yeşim Ustaoğlu, Zeki Demirkubuz, Barış Bayraktar, Can Kılcıoğlu, Gökçe Pehlivanoğlu, Ozan Adam, Selcen Ergun, Tan Tolga Demir, Ali Murat Güven, Cem Özer, Hilmi Etikan, Mehmet Ali Arslan, Nurgül Yeşilçay, Nejat İşler, Selim Demirdelen, Uğur İçbak, Prof. Dr. Bülent Vardar (Marmara Üni.), Prof. Dr. Işık Özkan (Yeditepe Üni.), Murat Akser (Kadir Has Üni.), Doç. Dr. Mutlu Binark (Başkent Üni.), Doç. Dr. Özcan Yağcı (Başkent Üni.), Doç. Dr. S. Ruken Öztürk (Ankara Üni.), Prof. Dr. Seçil Büker (Gazi Üni.) ve Thomas Balkenhol (ODTÜ) gibi önemli isimlerden oluşan jürinin seçeceği ‘Övgüye Değer Film’, 22 Şubat 2009 tarihinde Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak törenle sahibine verilecek.

Festival hakkında detaylı bilgi için: www.ikincielfestivali.org