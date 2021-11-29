2. el araç satışında kur fırsatçılığı; 1 yaşında Clio 485 bin TL!

Kurdaki yeni dalgayla sıfır otomobillere bu ay üçüncü kez zam geldi. Fiyatlar ortalama yüzde 8 daha arttı. ÖTV baremi değişen modellerde ise zam oranı çok daha yüksek. Arz sorununa karşın yükselen fiyatlar, ikinci elde fırsatçılığa yol açtı. 2020 model Renault Clio'ya 485 bin TL, Golf'e ise 900 bin TL isteyen var. Son 24 saatte ikinci elde 41 bin ilanın fiyatı ortalama yüzde 11 arttı.

Dünya'dan Aysel Şahin'in haberine göre Sıfır otomobillerde son 11 ayda yapılan zam oranı yüzde 55’ye yaklaştı. İkinci el araç fiyatlandırma ve otomotiv datası şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, döviz kurundaki ani yükselişin etkisiyle 23 Kasım’dan bu yana sıfır km araçlara ortalama yüzde 8 zam yapıldığını bazı markalarda bu oranın yüzde 12’ye çıktığını söyledi.

Yalçın, ikinci el otomobil piyasasında ise 23 Kasım’dan bu yana yüzde 16’lık fiyat atış olduğun söyledi. Böylece ikinci elde son 1 yıldaki fiyat artışı yüzde 100’e yaklaştı.

Asıl sorun vergi

Sektör temsilcilerine göre, çip krizinin baskıladığı otomotiv piyasasında yaşanan sorunlarının temel nedeni mevcut ÖTV sistemi. Sıfır otomobillerde, kura bağlı yapılan küçük bir fiyat güncellemesi bile aracın vergi dilimini yüzde 50’den yüzde 80’e çıkarabildiği için zam oranı çok yüksek olabiliyor.

Kur nedeniyle yapılan fiyat artışı sonrası yüzde 50 ÖTV bareminde olan birçok model bir üst dilime geçti. Bu da fiyata 60 bin TL’lik vergi farkı eklenmesi anlamına geliyor. Yüzde 50 ÖTV dilimindeki araç modeli sayısı 20’nin altında kaldı.

ODD yetkilileri, kura bağlı olarak yükselen araç fiyatlarında ÖTV sisteminin çarpan etkisi yaptığını vurguluyor. Bu da ikinci elde fırsatçıları harekete geçiriyor.