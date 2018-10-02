T24 LogoT24 Logo
Spor

2 Ekim Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Sinan Güler: "En tepede yer almak için çaba göstereceğiz" "Umarım Milli Takım, bayrağı yukarı taşımaya devam eder" (GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI) (ÖZEL) Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe galibiyetinin mimarları konuştu! Braian Samudio: "Takımımızı alt sıralar

02 Ekim 2018 12:28

(ÖZEL) Sinan Güler: \"En tepede yer almak için çaba göstereceğiz\"
\"Umarım Milli Takım, bayrağı yukarı taşımaya devam eder\"
(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)

(ÖZEL) Çaykur Rizespor\'da Fenerbahçe galibiyetinin mimarları konuştu!
Braian Samudio: \"Takımımızı alt sıralardan üst sıralara taşımaya odaklandık\"
Vedat Muriç: \"Galibiyet hasretini bitirdiğimiz için mutluyum\"
(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)

FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertli ekip, Spartak Trnava maçının hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ
11:00 Siyah beyazlılar, Malmö maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY
11:40 Sarı-kırmızılı ekip, Porto\'ya gidecek.
20:30 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir futbolcu basın toplantısı yapacak (Estadio do Dragao)
21:00 Sarı-kırmızılı takım, Porto maçının hazırlıklarını tamamlayacak (Estadio do Dragao)

PORTO
12:00 Mavi-beyazlı ekip, Galatasaray maçının son çalışmasını yapacak.
15:00 Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ve bir oyuncu basın toplantısı yapacak (Estadio do Dragao)

ŞAMPİYONLAR LİGİ 
19:55 Hoffenheim - Manchester City  
19:55 Juventus - Young Boys
22:00 AEK Atina - Benfica  
22:00 Bayern Münih - Ajax  
22:00 Lyon - Shakhtar Donetsk  
22:00 CSKA Moskova - Real Madrid  
22:00 Roma - Viktoria Plzen  
22:00 Manchester United - Valencia  

BASKETBOL
-Cumhurbaşkanlığı Kupası-
16:00 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali öncesi, Fenerbahçe ve Anadolu Efes basın toplantısı düzenleyecek (Sheraton Ankara Otel Tulipia Balo Salonu)

-EuroCup- 
20:00 Galatasaray Odeabank - BC Andorra
21:00 ALBA Berlin - Tofaş

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan GülerMilli TakımRizespor FenerbahçeSamudioMuriçSpartak TrnavaBEŞİKTAŞ 1100 SiyahMalmöGALATASARAY 1140 SarıkırmızılıPortoGalatasaray Teknik Direktörü Fatih TerimEstadioDragao 2100 SarıkırmızılıDragao
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24