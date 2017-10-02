2 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi

GALATASARAY FARKI AÇIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, 7 haftada en yakın rakiplerine 5 puan fark attı.

BEŞİKTAŞ\'TA PUAN KAYBI SİNİRLERİ GERDİ

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında dün akşam oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından soyunma odasında Caner Erkin ile Talisca arasında kavga yaşandı. 2 futbolcu ve Beşiktaş kulübü konu ile ilgili açıklamarda bulundu.

PARLAYAN YILDIZ KAYSERİSPOR

Geçtiğimiz sezon Süper Lig\'de can havliyle son anda kalan Kayserispor, bu sezon oynadığı 7 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 özel maçta sadece 1 yenilgi yüzü gördü. Lider Galatasaray\'ı 5 puan geriden takip eden sarı-kırmızılı ekip, geçen yılın şampiyonu Beşiktaş ile aynı puana sahip. Kayserispor, şeffaf yönetimi, maliyeti düşük kadrosu ve bir çok konuda ön plana çıktı.

SÜPER LİG\'DE GOLLER YABANCILARDAN

Süper Lig\'de atılan 209 golden 148\'i yabancı oyunculardan geldi.

MİLLİ TAKIM

11.00 A Milli Futbol Takımı, Antalya\'da toplanacak (Regnum Carya Otel)

FENERBAHÇE DOĞUŞ

Fenerbahçe Doğuş medya günü Ülker Sports Arena\'da yapılıyor

YÜZME

10.30 Arena Aquamasters Yüzme Yarışı öncesi basın toplantısı düzenlenecek (Radisson Blu Bosphorus)

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU

20.00 Pınar Karşıyaka - Alba Fehervar