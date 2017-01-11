T24 LogoT24 Logo
Gündem

2. Dünya Savaşı'nın başladığını duyuran ilk gazeteci hayatını kaybetti

İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı haberini ilk yapan kişi olarak tarihe geçen İngiliz gazeteci Clare Hollingworth hayatını kaybetti

11 Ocak 2017 00:33

Hong Kong Merkezli Yabancı Gazeteciler Kulübü (FCC) gazetecilik mesleğinin başlangıcında, İkinci Dünya Savaşı'nın çıktığını ilk haberleştiren gazeteci Hollingworth'un 105 yaşında Hong Kong'da hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Clare Hollingworth, Ağustos 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgal ettiğini, yani 2. Dünya Savaşı'nın başladığını dünyaya ilk duyuran gazeteciydi.

Hollingworth, Polonya'dan Almanya'ya doğru giderken sınırda Alman birliklerinin konuşlanmış olduğunu görmüştü.

O zamanlar 28 yaşında olan ve Daily Telegraph için çalışan muhabirin geçtiği haber, "yüzyılın en büyük atlatma haberi" olarak da anılıyor.

Daily Telegraph o gün "1000 tank Polonya sınırına konuşlandı. 10 bölük saldırı için hazır" manşetiyle çıkmıştı. Gazete 3 gün sonra da Nazi işgalinin başladığını duyurmuştu.

 

40 yıldır Hong Kong'da yaşıyordu

 

1911'de İngiltere'nin Leicester kentinde doğan gazeteci, Vietnam, Cezayir ve Orta Doğu'da görev yapmıştı.

Clare Hollingworth gazeteci olmadan önce, İngiliz vizesi ayarlayarak binlerce kişinin Nazi Almanyası'ndan kaçmasını sağlamıştı.

Hollingworth geçen Ekim ayında 105. doğum gününü kutlamıştı.

İki kez evlenen Hollingworth, yaklaşık 40 yıldır Hong Kong'da yaşıyordu.

ETİKETLER

Clare Hollingworthhayatını kaybettiatlatma habersavaşpolonyaalmanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24