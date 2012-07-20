2. Dünya Savaşı'nda batırılan hazine gemisi bulundu

2.Dünya Savaşı sırasında batırılan, 48 ton gümüş yüklü İngiliz kargo gemisinin enkazı, İrlanda kıyılarında bulundu.

1941 yılında İrlanda açıklarında Alman denizaltısı tarafından torpillenerek batırılan SS Gairsoppa adlı gemi, 48 ton gümüş yüklü olarak bulundu.

Amerikan şirketi, 23.7 milyon sterlin değerindeki 1200 gümüş külçenin yüzde 80’ini almak üzere İngiliz hükümeti ile anlaştı.

Daily Mail’in haberine göre; Hindistan-İngiltere arasında taşımacılık yapan gemi batırıldığında, 84 kişi sağ olarak kurtarılmıştı.

2. Dünya Savaşı sırasında işgal altındaki Avrupa ile bağlantısı kesilen İngiltere, kolonilerinden gelecek ürünlere bağımlı hale gelmişti. Bunun farkında olan Adolf Hitler, Alman denizaltıları ile İngiltere’ye giden gemileri yok etmeyi planlamıştı. 1941 yılının Şubat ayında 38 İngiliz gemisi, Almanya tarafından batırıldı.