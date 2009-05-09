2 deve kaçtı, trafik alt üst oldu

Gaziantep'te, "Anneler Günü" nedeniylebir mağazanın Şanlıurfa'dan getirttiği 2 deve, insanlardan ürkünce kaçtı. Kent merkezini birbirine katan develer, trafikteki sürücü ve yayaları zor durumda bıraktılar.



Hürriyet Caddesi'ndeki çeyiz ve ev aksesuarları satan bir mağaza "Anneler Günü" nedeniyle kampanyalarını tanıtmak amacıyla Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden 2 deve getirtti. Kent merkezindeki Balıklı Parkı'na getirilen develer, meraklıların aşırı ilgisinden ürküp kaçtı.



Trafikteki sürücü ve yayaların şaşkın bakışları arasında kaçan develer, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Atatürk Bulvarı'nda kovalamaca ve panik ardından çevredekilerin yardımıyla yakalandı.



Yaklaşık 7 kişinin güçlükle zaptettiği develer, yeniden Balıklı Parkı'na getirilerek otobüs durağı direğine bağlandı. İnsanlardan ürktüğü gözlenen ve sürekli huzursuz davranışlarda bulunan develer, sahipleri tarafından

sakinleştirilmeye çalışıldı.



Olay nedeniyle Balıklı Parkı'na gelen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kabahatler Yasası'na göre çevreye verilen rahatsızlıktan dolayı deve sahiplerine ceza yazmak istediler.



Bunun üzerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri deve sahiplerinin verdiği evrakları inceleyerek gerekli izinlerin alındığını, bu nedenle develerin parkta kalabileceğine dair izin verdiler.