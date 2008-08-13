2 derken 4 oldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ikiz bekleyen 4 çocuklu bir ailenin, dördüzü oldu. İşsiz olduğunu belirten baba Halil Uçgan, buruk bir sevinç yaşadıklarını söyledi.

Ceylanpınar'da 4 çocuk babası Halil Uçgan (37) hamile olan eşi Fahriye Uçgan'ı (33) sancıları artınca Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Fahriye Uçgan burada sezaryenle 3'ü erkek, dördüz çocuk dünyaya getirdi.



İnşaat işçisi olduğunu ve iş buldukça çalıştığını anlatan Uçgan, eşinin hamileliğinin ilk döneminde gittikleri doktorun ikizlerinin olacağını söylediğini belirterek, “Dünyaya gelen dördüzleri görünce, buruk bir sevinç yaşadık” dedi.



Dördüzlere henüz isim vermediklerini ifade eden Uçgan, çocukların bakımında zorlanacaklarını, bu nedenle yardımseverler ve yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.



Baba Halil Uçgan, 4 çocuklarının bulunduğunu, dördüzlerle 8 çocuğunun olduğunu, 2 çocuğunun da önceden hayatını kaybettiğini söyledi.

Ceylanpınar Devlet Hastanesi yetkilileri de 8 aylık olan, 1 kilo 750 gram ila 2 kilogram arasında dünyaya gelen dördüzler ve annenin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydettiler.

