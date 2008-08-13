T24 LogoT24 Logo
Yaşam

2 derken 4 oldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ikiz bekleyen 4 çocuklu bir ailenin, dördüzü oldu. İşsiz olduğunu belirten baba Halil Uçgan, yardım bekliyor

13 Ağustos 2008 03:00

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ikiz bekleyen 4 çocuklu bir ailenin, dördüzü oldu. İşsiz olduğunu belirten baba Halil Uçgan, buruk bir sevinç yaşadıklarını söyledi.
Ceylanpınar'da 4 çocuk babası Halil Uçgan (37) hamile olan eşi Fahriye Uçgan'ı (33) sancıları artınca Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Fahriye Uçgan burada sezaryenle 3'ü erkek, dördüz çocuk dünyaya getirdi.

İnşaat işçisi olduğunu ve iş buldukça çalıştığını anlatan Uçgan, eşinin hamileliğinin ilk döneminde gittikleri doktorun ikizlerinin olacağını söylediğini belirterek, “Dünyaya gelen dördüzleri görünce, buruk bir sevinç yaşadık” dedi.

Dördüzlere henüz isim vermediklerini ifade eden Uçgan, çocukların bakımında zorlanacaklarını, bu nedenle yardımseverler ve yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.

Baba Halil Uçgan, 4 çocuklarının bulunduğunu, dördüzlerle 8 çocuğunun olduğunu, 2 çocuğunun da önceden hayatını kaybettiğini söyledi.
Ceylanpınar Devlet Hastanesi yetkilileri de 8 aylık olan, 1 kilo 750 gram ila 2 kilogram arasında dünyaya gelen dördüzler ve annenin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydettiler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24