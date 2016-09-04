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BBC Türkçe

"2 çocuk babası milletvekili 2 erkek seks işçisine para ödedi"

İngiltere'de yayımlanan Sunday Mirror gazetesi İşçi Partisi milletvekili Keith Vaz'ın iki erkek seks işçisiyle Londra'daki dairesinde para karşılığında birlikte olduğunu sürdü.

04 Eylül 2016 19:27

İngiltere'de yayımlanan Sunday Mirror gazetesi İşçi Partisi milletvekili Keith Vaz'ın iki erkek seks işçisiyle Londra'daki dairesinde para karşılığında birlikte olduğunu sürdü.

Gazete, söz konusu seks işçilerinin evli ve iki çocuk babası olan Vaz'ın dairesine geçen ay geldiklerini yazdı.

Meclis'te suç ve uyuşturucuyla mücadeleden sorumlu karma komisyonun başkanı olan muhalefet milletvekili, konuyu avukatlarına havele ettiğini söyledi.

Bazı gazeteler, iddiaların ardından 59 yaşındaki Vaz'ın komisyon başkanlığından istifa edeceğini yazdı.

Vaz, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bir ulusal gazetenin böyle davranmaları için birilerine para ödemesi çok rahatsız edici" dedi.

Gazete, Vaz'ın seks işçileriyle buluşmasında cinsel gücü artırıcı ilaçların da bahsinin geçtiğini belirtti.

Vaz hükümetin bu ilaçları yasaklaması girişimine karşı çıkmıştı.

Keith Vaz'ın başkanı olduğu komisyon, halihazırda İngiltere'deki fuhuş yasalarının değiştirilmesi üzerinde çalışıyor.

Vaz, Tony Blair hükümetinde Avrupa işlerinden sorumlu bakan yardımcısıydı.

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