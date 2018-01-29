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2 çocuk annesi, tabancayla intihar etti

ERCİŞ, (Van)- (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde 2 çocuk annesi E

29 Ocak 2018 15:25

ERCİŞ, (Van)- (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde 2 çocuk annesi E.O. (22), tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. 
Olay, Erciş ilçesi Bayramlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Dini nikahlı eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı öne sürülen E.O., evde yalnızken tabancayla başına ateş etti. Silah sesleri üzerine eve gelen komşuları E.O.\'nun cansız bedeniyle karşılaşıp, jandarmaya haber verdi. E.O\'nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayla ilgili E.O.\'nun dini nikahlı eşi B.K. gözaltına alındı. 

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