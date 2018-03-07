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2 çoçuk annesi, eşiyle soğuk demir atölyesinde çalışıyor

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde 2 çocuk annesi Huriye Kıykaç, eşi Necmi Kıykaç ile birlikte soğuk demir atölyesinde çalışıyor

07 Mart 2018 17:23

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinde 2 çocuk annesi Huriye Kıykaç, eşi Necmi Kıykaç ile birlikte soğuk demir atölyesinde çalışıyor. Huriye Kıykaç, \"İnsanın kendi parasını kazanma mutluluğu, hiçbir şeyin yerini tutmaz. Sanayi işi ağır. Ancak işini seven bir kadın olarak bana zor gelmiyor\" diye konuştu.
Bayındır ilçesinden Çeşme ilçesine gelin gelen Huriye Kıykaç, eşiyle birlikte Alaçatı Sanayi Sitesi\'ndeki soğuk demir atölyesinde 9 yıldır çalışıyor. Birçok erkeğin ağır diyerek çalışmakta zorlandığı bir işte çalışan Huriye Kıykaç\'ı görenler şaşırıyor. Alaçatı Sanayi Sitesi\'ndeki demir doğrama atölyesinde giydiği iş tulumu ile demirleri kesip, kaynak yapan Huriye Kıykaç, eşine çalışmak istediğini söylediğinde, \"Dışarıda çalışmana izin vermem\" yanıtını alması üzerine, \"O zaman ben de senin yanında çalışırım\" diyerek atölyede çalışmaya başladığını söyledi. Huriye Kıykaç, \"İnsanın kendi parasını kazanma mutluluğu, hiçbir şeyin yerini tutmaz. Sanayi işi ağır. Ancak işini seven bir kadın olarak bana zor gelmiyor. Tüm kadınlar çalışabilir. İster evlerinde bir şeyler yapıp satarak para kazanabilir, isterlerse dışarıda istedikleri işleri yapabilirler. Kadınlarımızın evde oturarak zamanlarını boşa geçirmemeleri, ellerinden gelen çabayı göstererek çalışmaları gerekiyor\" dedi.

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