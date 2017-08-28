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2 çocuk annesi, ahırda intihar etti

Ömer ŞULUL, Uğur BUDAK/ ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da 2 çocuk annesi 28 yaşındaki Emine Kayar, hayvanların bulunduğu ahırda kendini iple asarak yaşamına son verdi

28 Ağustos 2017 15:49

Ömer ŞULUL, Uğur BUDAK/ ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da 2 çocuk annesi 28 yaşındaki Emine Kayar, hayvanların bulunduğu ahırda kendini iple asarak yaşamına son verdi.
Olay, öğle saatlerinde Ulubatlı Mahallesi’nde meydana geldi. Ahırdaki hayvanlara yem vermek için evden çıkan Emine Kayar, bilinmeyen nedenle iple kendisini tavana astı. Bir süre sonra ahıra giren genç kadının yakınları, Kayar’ı tavana asılı halde buldu. İhbarla olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Emine Kayar’ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na konuldu.

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