2 çocuk 18 torun sahibi Ayşe Nine, 113. doğum gününü pasta keserek kutladı

Manisa'da yaşayan 2 çocuk, 18 torun sahibi Ayşe Karabüber, 113'üncü doğum gününü ailesiyle kutladı.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, ilçenin en yaşlısı olan Ayşe Karabüber'in doğum gününü kutlamak için evine gitti. Turan çiçek sunduğu Karabüber ile birlikte üzerinde "Nice Sağlıklı Yaşlara, Doğum Günün Kutlu Olsun Ayşe Nine" yazılı doğum günü pastasını kesti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, sürpriz doğum günü kutlaması karşısında duygulanan Ayşe Karabüber de Kaymakam Turan'a teşekkür etti.

Karabüber, uzun yaşamasını doğal beslenmeye borçlu olduğunu belirterek, en çok yoğurt yediğini ve yemek seçmediğini söyledi.

Tek tek isimlerini sayabildiği 18 torununu da çok sevdiğini vurgulayan Karabüber, "Allah çocuklarıma uzun ömürler nasip etsin" diye konuştu.