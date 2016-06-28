T24 LogoT24 Logo
Yaşam

2 çocuk 18 torun sahibi Ayşe Nine, 113. doğum gününü pasta keserek kutladı

113 yaşındaki Ayşe Nine, sağlığını doğal beslenmeye borçlu olduğunu söyledi

28 Haziran 2016 13:46

Manisa'da yaşayan 2 çocuk, 18 torun sahibi Ayşe Karabüber, 113'üncü doğum gününü ailesiyle kutladı. 

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, ilçenin en yaşlısı olan Ayşe Karabüber'in doğum gününü kutlamak için evine gitti. Turan çiçek sunduğu Karabüber ile birlikte üzerinde "Nice Sağlıklı Yaşlara, Doğum Günün Kutlu Olsun Ayşe Nine" yazılı doğum günü pastasını kesti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, sürpriz doğum günü kutlaması karşısında duygulanan Ayşe Karabüber de Kaymakam Turan'a teşekkür etti.

Karabüber, uzun yaşamasını doğal beslenmeye borçlu olduğunu belirterek, en çok yoğurt yediğini ve yemek seçmediğini söyledi.

Tek tek isimlerini sayabildiği 18 torununu da çok sevdiğini vurgulayan Karabüber, "Allah çocuklarıma uzun ömürler nasip etsin" diye konuştu.

ETİKETLER

113 yaşAyşe NineManisa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24