2 çocuğunu boğarak öldüren kadın hakkında 50 yıl hapis istendi

İstanbul Bağcılar'da 5 ay önce biri 5 aylık diğeri 5 yaşındaki çocuklarını boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 26 yaşındaki Hatice Tiryaki hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık Hatice Tiryaki'nin "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 50 yıl hapsini istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gelişti:

4 Şubat 2017 tarihinde Hatice Tiryaki 5 yaşındaki Muhammed Tiryaki ile 5 aylık kızı Rabia Tiryaki'yi boğarak öldürdü. Tiryaki, olayın ardından ağabeyi U.A.'yı arayarak bilgilendirdi. U.A., annesi M.A. ile birlikte kardeşi Hatice Tiryaki'nin evine gitmek için dışarı çıktı, sokağın başına geldiklerinde Hatice Tiryaki'yi kaldırımın üzerinde yatar vaziyette olduğunu gördü. Ağabey U.A. evin anahtarını Hatice Tiryaki'den alarak olayın gerçekleştiği eve girdi. İçeri giren U.A. yeğenlerini salonda bulunan çekyat üzerinde yan yana hareketsiz ve cansız yatmakta olduğunu gördü.

"Yeşil adam bana çocuklarını öldürürsen onlar için en iyisi olur, iğne de vurulmazlar" diyordu

Hatice Tiryaki alınan ifadesinde “Eşimle 7 yıllık evliyiz. Eşimle aramızda sorunlar vardı. Çocuklarım da uzun süredir hastaydı. Ben yaklaşık 3 aydır 'Yeşil adam' görüyorum. Oğlum Muhammed bana 'Ben artık iğne vurulmak istemiyorum anne' diyordu. 'Yeşil adam bana çocuklarını öldürürsen onlar için en iyisi olur, iğne de vurulmazlar' diyordu. Ben onların iyiliğini istiyordum. Kendime geldiğimde kendimi banyoda buldum. Daha sonrasında kendimi sokağa attım. Ağabeyimi aradım. 'Çocuklara bir şey oldu ben sokaktayım bir bakın' dedim. Onlar da bakmışlar çocuklarım ölmüş ben olay anını hatırlamıyorum, eşimin beni evden çıkarmamasından dolayı psikolojim bozuldu. Kendimi iyi hissetmiyorum" diye ifade verdi.

'İşlerimin yoğunluğundan tedavi ettiremedim'

Murat Tiryaki de Hatice Tiryaki ile 2010 yılından beri evli olduklarını, ikinci çocuklarının dünyaya gelmesi ile eşinde gözle görülür ruhsal yönden hasassiyetlerin oluşmaya başladığı, kendisine tedavi görmek istediğini belirttiği, ancak işlerinin yoğunluğu nedeniyle eşini tedavi ettiremediğini söyledi. Murat Tiryaki eşinin karıncayı bile incitmeyeceğini neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini, ikinci çocuklarındaki astım, bronşit rahatsızlığı nedeniyle eşinin psikolojisinin etkilendiğini belirtti.

İddianame kabul edildi

Akıl sağlığının tespiti için Hatice Tiryaki'nin Adli Tıp Kurumu'na sevkinin gerçekleştirildiği ancak raporun savcılığa gönderilmediği belirtilen iddianamede, adil yargılama hakkının ihlal edilmemesi ve soruşturmanın sürümcemede kalmaması için iddianame düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. İddianamede rapor geldiğinde mahkemeye gönderileceği de belirtildi.

50 yıl hapis cezası istendi

İddianamede Hatice Tiryaki'nin "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan iki şer kez 25 yıl hapis cezası istedi. Hatice Tiryaki önümüzdeki günlerde Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.