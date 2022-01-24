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2 çocuğunun yanında uyuşturucu kullanan anne ve 3 arkadaşı gözaltına alındı

Gözaltına alınan anne Sema E. ve 2 arkadaşı uyuşturucu madde kullanma' suçundan adliyeye sevk edildi

24 Ocak 2022 15:42

Konya’da  2 çocuğunun yanında  arkadaşlarıyla birlikte  uyuşturucu  kullandığı belirtilen anne Sema E. ve 3 arkadaşı gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken 2 çocuk devlet koruması alındı.

 İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 2'si kadın 5 kişinin 2 çocuğun yanında uyuşturucu kullanılmasına yönelik görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı. Görüntülerin 1 yıl önce Selçuklu ilçesi günlük kiralık bir evde çekildiğini belirleyen polis, görüntülerdeki kişinin anne Sema E. çocukları E.E. ve S.E. ile arkadaşları Ülkü C., Kasım D., Turan A. ve Harun D. olduğunu saptadı. 

  Ardından  görüntüleri çeken Sema E., arkadaşları Ülkü C., Kasım D., Turan A. evlerinde gözaltına alındı. Sema E.'nin 2 çocuğu da devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi.  Turan A.'nın evinde ise 2 gram metamfetamin ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Harun D.'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 Gözaltına alınan Sema E., Ülkü C. ve Kasım D. 'uyuşturucu madde kullanma',  Turan A. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edildi. (DHA)

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