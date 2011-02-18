2-B’lerin satışında emlak vergisi esas alınacak

T24 - Hükümetin, iki yıldan beri üzerinde çalıştığı orman vasfını kaybetmiş arazilerin satışına ilişkin 2-B düzenlemesinde önemli bir operasyon yapılıyor.



Satışların rayiç bedel üzerinden yapılmasından vazgeçiliyor. Rayiç bedeli çok yüksek bulan hükümet, emlak vergisi değeri üzerinden satış yapılmasına karar verdi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



İlgili bakanlıkların katılımıyla tamamlanan 2-B taslağının seçimden önce yasalaşmasıyla ilgili kaderini de bu operasyon belirleyecek. Başbakan Tayyip Erdoğan’la yapılacak son toplantıda, bu yeni öneri gündeme getirilecek. Erdoğan vize verirse, taslak en geç mart ayında yasalaşacak. Hükümet kaynakları, kendilerine verilen listede “rayiç bedel” üzerinden satışlarla ilgili çok yüksek fiyatların çıktığını belirterek, “Vatandaş bu rakamları asla ödeyemez” görüşündeler. Hükümet kaynakları, şu bilgileri verdi:



Orman vasfını kaybetmiş arazilerin satışı konusunda son aşamaya gelindi. Ancak fiyat konusunda sorun çıktı. Taslakta bu arazilerin rayiç bedel üzerinden satılması öngörülüyor. Bir başka görüş ise emlak vergisi değerlerinin esas alınması. Buna sıcak bakıyoruz. Çünkü, rayiç bedel, emlak vergisi değerinden daha fazla maliyet getiriyor vatandaşa. Örneğin, İstanbul’da metrekaresi 350 lira olması gereken bir yerin, metrekaresi bin 400 liraya çıkıyor.







Vatandaş parayla almış



Vatandaş zaten buralara para vermiş almış. Şimdi bu parayı bir araya getirip tekrar alamaz. O nedenle emlak vergisi değeri esas alınmalı. Emlak vergisi değeri esas alınırken, belli kurallarla da getirilecek. Arazinin bulunduğu yere göre bu değerin üç katı veya iki katı fiyat çıkarılabilecek. Ancak ne olursa olsun rayiç bedelin üzerine çıkılmayacak. Herşey yasaya yazılacak. Ayrıca bilirkişi olmayacak.



Seçime giderken, rayiç bedel üzerinden satış yapılması bizim de aleyhimize olur. Vatandaş bedelleri yüksek bulacağı için ‘benim malımı bana yüksek bedelle yeniden satıyorsun’ der. Seçim öncesinda yasalaştırmasak da satıncası var. Bu kez de yüksek bedel isteyecekleri için erteleyecekler derler. Çünkü herkes beklenti içine girdi.





2-B’lerin yarısı hazır



Maliye Bakanlığı, 2B kapsamında olan ve 31 Aralık 1981 tarihinden önce orman olma vasfını yitirmiş 280 bin hektar arazinin tamamının hak sahipleri belirlendi. Ancak fiyatlandırma işlemi 140 bin hektar arazi için bitirilebildi. Taslağa göre, satışta öncelik, hak sahiplerine tanınacak. Satışta, bedelin bir bölümü peşin istenecek. Kalan bölüm 6’şar aylık ödemeler halinde 5 yılda tamamlanacak. Taksitlendirilmesi durumunda TÜFE faizi uygulanacak. Hak sahibi satın alamazsa, ihaleye çıkartılacak. Satıştan sonra bu bölgelerde kentsel dönüşüm uygulanacak ve TOKİ söz sahibi olacak.



