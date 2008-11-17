2-B'lere kentsel dönüşüm çözümü

17 Kasım 2008 02:00
2-B ALANI BÖLGELER İLLER (Hektar) ------------ ------------- --------- ADANA Adana 12.357 . Niğde 204 . Nevşehir 18 . Kayseri 29 . Osmaniye 1.552 ADAPAZARI Adapazarı 29.643 . Kocaeli 5.338 AMASYA Amasya 3.602 . Çorum 181 . Samsun 15.290 . Tokat 3.558 . Sivas 50 . Yozgat 1.412 ANKARA Ankara 31.706 . Çankırı 4.516 . Kırıkkale 12.706 . Kırşehir 254 ANTALYA Antalya 45.548 ARTVİN Artvin 41 BALIKESİR Balıkesir 34.887 BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
BÖLGELER İLLER (Hektar) ------------ ------------- --------- ADANA Adana 12.357 . Niğde 204 . Nevşehir 18 . Kayseri 29 . Osmaniye 1.552 ADAPAZARI Adapazarı 29.643 . Kocaeli 5.338 AMASYA Amasya 3.602 . Çorum 181 . Samsun 15.290 . Tokat 3.558 . Sivas 50 . Yozgat 1.412 ANKARA Ankara 31.706 . Çankırı 4.516 . Kırıkkale 12.706 . Kırşehir 254 ANTALYA Antalya 45.548 ARTVİN Artvin 41 BALIKESİR Balıkesir 34.887 BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
------------ ------------- --------- ADANA Adana 12.357 . Niğde 204 . Nevşehir 18 . Kayseri 29 . Osmaniye 1.552 ADAPAZARI Adapazarı 29.643 . Kocaeli 5.338 AMASYA Amasya 3.602 . Çorum 181 . Samsun 15.290 . Tokat 3.558 . Sivas 50 . Yozgat 1.412 ANKARA Ankara 31.706 . Çankırı 4.516 . Kırıkkale 12.706 . Kırşehir 254 ANTALYA Antalya 45.548 ARTVİN Artvin 41 BALIKESİR Balıkesir 34.887 BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
ADANA Adana 12.357 . Niğde 204 . Nevşehir 18 . Kayseri 29 . Osmaniye 1.552 ADAPAZARI Adapazarı 29.643 . Kocaeli 5.338 AMASYA Amasya 3.602 . Çorum 181 . Samsun 15.290 . Tokat 3.558 . Sivas 50 . Yozgat 1.412 ANKARA Ankara 31.706 . Çankırı 4.516 . Kırıkkale 12.706 . Kırşehir 254 ANTALYA Antalya 45.548 ARTVİN Artvin 41 BALIKESİR Balıkesir 34.887 BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Niğde 204 . Nevşehir 18 . Kayseri 29 . Osmaniye 1.552 ADAPAZARI Adapazarı 29.643 . Kocaeli 5.338 AMASYA Amasya 3.602 . Çorum 181 . Samsun 15.290 . Tokat 3.558 . Sivas 50 . Yozgat 1.412 ANKARA Ankara 31.706 . Çankırı 4.516 . Kırıkkale 12.706 . Kırşehir 254 ANTALYA Antalya 45.548 ARTVİN Artvin 41 BALIKESİR Balıkesir 34.887 BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Nevşehir 18 . Kayseri 29 . Osmaniye 1.552 ADAPAZARI Adapazarı 29.643 . Kocaeli 5.338 AMASYA Amasya 3.602 . Çorum 181 . Samsun 15.290 . Tokat 3.558 . Sivas 50 . Yozgat 1.412 ANKARA Ankara 31.706 . Çankırı 4.516 . Kırıkkale 12.706 . Kırşehir 254 ANTALYA Antalya 45.548 ARTVİN Artvin 41 BALIKESİR Balıkesir 34.887 BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Kayseri 29 . Osmaniye 1.552 ADAPAZARI Adapazarı 29.643 . Kocaeli 5.338 AMASYA Amasya 3.602 . Çorum 181 . Samsun 15.290 . Tokat 3.558 . Sivas 50 . Yozgat 1.412 ANKARA Ankara 31.706 . Çankırı 4.516 . Kırıkkale 12.706 . Kırşehir 254 ANTALYA Antalya 45.548 ARTVİN Artvin 41 BALIKESİR Balıkesir 34.887 BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Osmaniye 1.552 ADAPAZARI Adapazarı 29.643 . Kocaeli 5.338 AMASYA Amasya 3.602 . Çorum 181 . Samsun 15.290 . Tokat 3.558 . Sivas 50 . Yozgat 1.412 ANKARA Ankara 31.706 . Çankırı 4.516 . Kırıkkale 12.706 . Kırşehir 254 ANTALYA Antalya 45.548 ARTVİN Artvin 41 BALIKESİR Balıkesir 34.887 BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
ADAPAZARI Adapazarı 29.643 . Kocaeli 5.338 AMASYA Amasya 3.602 . Çorum 181 . Samsun 15.290 . Tokat 3.558 . Sivas 50 . Yozgat 1.412 ANKARA Ankara 31.706 . Çankırı 4.516 . Kırıkkale 12.706 . Kırşehir 254 ANTALYA Antalya 45.548 ARTVİN Artvin 41 BALIKESİR Balıkesir 34.887 BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Kocaeli 5.338 AMASYA Amasya 3.602 . Çorum 181 . Samsun 15.290 . Tokat 3.558 . Sivas 50 . Yozgat 1.412 ANKARA Ankara 31.706 . Çankırı 4.516 . Kırıkkale 12.706 . Kırşehir 254 ANTALYA Antalya 45.548 ARTVİN Artvin 41 BALIKESİR Balıkesir 34.887 BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
AMASYA Amasya 3.602 . Çorum 181 . Samsun 15.290 . Tokat 3.558 . Sivas 50 . Yozgat 1.412 ANKARA Ankara 31.706 . Çankırı 4.516 . Kırıkkale 12.706 . Kırşehir 254 ANTALYA Antalya 45.548 ARTVİN Artvin 41 BALIKESİR Balıkesir 34.887 BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Çorum 181 . Samsun 15.290 . Tokat 3.558 . Sivas 50 . Yozgat 1.412 ANKARA Ankara 31.706 . Çankırı 4.516 . Kırıkkale 12.706 . Kırşehir 254 ANTALYA Antalya 45.548 ARTVİN Artvin 41 BALIKESİR Balıkesir 34.887 BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Samsun 15.290 . Tokat 3.558 . Sivas 50 . Yozgat 1.412 ANKARA Ankara 31.706 . Çankırı 4.516 . Kırıkkale 12.706 . Kırşehir 254 ANTALYA Antalya 45.548 ARTVİN Artvin 41 BALIKESİR Balıkesir 34.887 BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Tokat 3.558 . Sivas 50 . Yozgat 1.412 ANKARA Ankara 31.706 . Çankırı 4.516 . Kırıkkale 12.706 . Kırşehir 254 ANTALYA Antalya 45.548 ARTVİN Artvin 41 BALIKESİR Balıkesir 34.887 BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Sivas 50 . Yozgat 1.412 ANKARA Ankara 31.706 . Çankırı 4.516 . Kırıkkale 12.706 . Kırşehir 254 ANTALYA Antalya 45.548 ARTVİN Artvin 41 BALIKESİR Balıkesir 34.887 BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Yozgat 1.412 ANKARA Ankara 31.706 . Çankırı 4.516 . Kırıkkale 12.706 . Kırşehir 254 ANTALYA Antalya 45.548 ARTVİN Artvin 41 BALIKESİR Balıkesir 34.887 BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
ANKARA Ankara 31.706 . Çankırı 4.516 . Kırıkkale 12.706 . Kırşehir 254 ANTALYA Antalya 45.548 ARTVİN Artvin 41 BALIKESİR Balıkesir 34.887 BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Çankırı 4.516 . Kırıkkale 12.706 . Kırşehir 254 ANTALYA Antalya 45.548 ARTVİN Artvin 41 BALIKESİR Balıkesir 34.887 BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Kırıkkale 12.706 . Kırşehir 254 ANTALYA Antalya 45.548 ARTVİN Artvin 41 BALIKESİR Balıkesir 34.887 BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Kırşehir 254 ANTALYA Antalya 45.548 ARTVİN Artvin 41 BALIKESİR Balıkesir 34.887 BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
ANTALYA Antalya 45.548 ARTVİN Artvin 41 BALIKESİR Balıkesir 34.887 BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
ARTVİN Artvin 41 BALIKESİR Balıkesir 34.887 BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
BALIKESİR Balıkesir 34.887 BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
BOLU Bolu 16.095 BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
BURSA Bursa 14.534 . Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Bilecik 1.561 . Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Yalova 1.768 ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
ÇANAKKALE Çanakkale 4.105 . Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Edirne 4.122 DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
DENİZLİ Denizli 4.265 . Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Uşak 2.769 ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
ELAZIĞ Elazığ 450 . Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Bingöl 35 . Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Bitlis 1.825 . Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Hakkari - . Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Malatya 2.645 . Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Muş 2 . Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Tunceli 28 . Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Van - . Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Şırnak - . Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Mardin - . Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Batman - . Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Siirt 35 . Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Diyarbakır 135 ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
ERZURUM Erzurum - . Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Erzincan - . Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Ağrı - . Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Kars - . Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Ardahan - . Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Iğdır - ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
ESKİŞEHİR Eskişehir 9.456 . Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Afyon 10.673 GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
GİRESUN Giresun 50 . Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Ordu 956 ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
ISPARTA Isparta 3.174 . Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Burdur 8.363 İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
İSTANBUL İstanbul 18.233 . Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Kırklareli 14.757 . Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Tekirdağ 2.991 İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
İZMİR İzmir 14.772 . Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Manisa 6.848 KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
KASTAMONU Kastamonu 2.131 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş 5.737 . Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Hatay 3.856 . Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Gaziantep 9.960 . Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Adıyaman 1.860 . Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Şanlıurfa 50 MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
MERSİN Mersin 39.287 MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
MUĞLA Muğla 29.138 . Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Aydın 5.135 TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
TRABZON Trabzon 1.005 . Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Rize 14 . Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Gümüşhane 12 . Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Bayburt 6 ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
ZONGULDAK Zonguldak 10.910 . Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Bartın 1.014 . Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Karabük 2.620 KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
KÜTAHYA Kütahya 5.152 KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
KONYA Konya 4.895 . Aksaray 512
. Aksaray 512