2 binden fazla polis psikolojik tedavi görüyor

Ombudsman, İçişleri Bakanlığı’na 250 bin polisi ilgilendiren radikal önerilerle dolu bir rapor sundu. Raporda, polislerin 40 saatin üstünde mesai yapmaması istenirken, 2 binden fazla polisin ruh hastalıkları tedavisi görmesi dikkat çekti.

Habertürk'ün haberine göre son 5 yılda 157 polisin intihar ettiği belirtilerek, 2 bin 323 polisin de ruh hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü kaydedildi. Kamu Denetçisi Mehmet Elkatmış, polislerin sorunlarıyla ilgili şu tespitlerde bulundu: 63 bin polis haftada ortalama 57 saat, 10 bin polis 42 saat, 32 bin polis 42 saat, 79 bin polis 45 saat çalışıyor.

En düşük çalışma saati 41 saat ile Ağrı’da. En yüksek çalışma saati 59 saat ile Hakkâri’de. Polisler İstanbul’da 53, Ankara’da 42 saat çalışıyor.

AB ülkelerinde polisler haftada ortalama 35-40 saat, Türkiye’de devlet memurları ise haftada ortalama 40 saat çalışıyor.

8 ilde 800 polis üzerinde yapılan araştırmaya göre, polislerin yüzde 75’i mesleklerinin psikolojik yapılarını tahrip ettiğini söylüyor. Yüzde 74’ü mesleklerinin aile yaşamlarına olumsuz etki ettiğine, yüzde 40’i ise toplum içinde mesleklerinin saygınlığının kalmadığına inanıyor.

Son 5 yılda (2009-2013) 157 polis intihar etti. 2 bin 323 polis ruh hastalıkları nedeniyle tedavi gördü. 360 polis ruh hastalığı nedeniyle sınıf değiştirdi. 5 polis ise ruh hastalığı nedeniyle emekli edildi.

Türkiye’de ortalama yaşam süresi 73.8 olarak kayıtlara geçerken, polislerde bu süre 55’e kadar geriliyor.

'İvedi yasal düzenleme yapılsın'

Başdenetçi Nihat Ömeroğlu, Başbakanlık ile İçişleri ve Maliye bakanlıklarına tavsiyede bulunulmasına karar verdi. Sorunun çözümü için acil yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Ömeroğlu, şu önerilerde bulundu:

Polise, haftalık çalışma saatini aşan ek görevlendirmeler için fazla mesai ödensin.

Polisin kesintisiz çalışma süresi 8 saati geçmesin.

Güvenlik zafiyeti oluşturmayacak ve sivil memur eliyle yürütülmesinde sakınca bulunmayan büro işlerinden polisler alınsın.

Polislik, doğası gereği memurun ruh halini etkileme potansiyeli yüksek olan bir meslek ve çabuk yıpranıyorlar. Bu nedenle polislere ihtiyaç duydukları psikolojik destek ve rehberlik mekanizmaları daha etkin kullanılsın.

Emniyet teşkilatı mensuplarının çalışma ile dinlenme saatleri ve şekilleriyle ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılsın.