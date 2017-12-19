2 bina arasındaki yüksek gerilim hattı direği korkutuyor

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çayeli ilçesinde, apartmanlara neredeyse bitişik halde yükselen ve üzerinde 31 bin volt enerji geçen teller bulunan direk, tehlike saçıyor. Geçen ay direğin üzerine düşen yıldırım ile bina sakinleri büyük tehlike atlattı. Bina sakinleri ise yıllardır direğin kaldırılması için harcadıkları çabadan sonuç alamadı.

İlçenin Eskipazar Mahallesi\'nde, 15 yıl önce 2 blok olarak inşa edilen 7’şer katlı ve 64’er daireli Altınbaş blokları arasında kalan ve üzerinden 31 bin volt akım geçen yüksek gerilim hattı direği korkuya neden oluyor. Binalara neredeyse bitişik yükselen, apartmanlarda oturanların uzanarak elleriyle dokunabilecekleri uzaklıkaki 40 metre yüksekliğindeki direk, bina sakinlerini tedirgin ediyor. Geçen ay yıldırım düşen direk mahallede büyük korkuya neden olurken çevredeki araç ve işyerlerine hasar verdi. Şans eseri o sırada kimsenin bulunmadığı alanda yaralanan olmadı. Binalar inşa edilmeden o alana dikilen direğin kaldırılması içim imza toplayan mahalle sakinleri yıllardır bir sonuç alamadı.

\'KÖTÜ VE ÇİRKİN\'

Eskipazar Mahallesi Muhtarı Muhammet Köse, direğin sadece bir mahallenin değil ilçenin sorunu olduğunu belirterek kötü ve çirkin halde 2 bina arasında kalan direğin kaldırılmasını istedi. Köse, şöyle dedi:

\"Gelen misafirler bu manzarayı hayretle karşılıyor. Belki bu direk yapılırken bu binalar burada yoktu. Ama şu an bu binalar burada yapıldı. Düşen yıldırım sonucu burada bir araç ve bir dükkan zarar gördü. Düşen yıldırımın etkisini gözlerimle gördüm. Bu ilerde daha çok sıkıntı olacağının işaretidir. Bu direğin etrafında çocuklar oyun oynuyor. Yarın bu işin zararı daha büyük olur. Bu direğin buradan bir an önce kalkmasını bekliyoruz.”

\'BU DİREK KALDIRILMALI\'

Bina altında işyeri bulunan Aytaç Seymen de “Yıldırım çarptı, araçlar ve bizim iş yerinin camı kırıldı. Ya o esnada bir insan bir çocuk olsaydı altında ne olacaktı? İlla bir insan öldükten sonramı bu direk buradan kalkacak?” diye sordu.

Direğin kendilerine korku saldığını anlatan Naciye Kara ise \"Geçen gün yıldırım düştü etrafa hasar verdi. Bunu ‘Kaldırın’ diyoruz ama bizi duymuyorlar. Altında çocuklara salıncak yapacağım en sonunda. Yağmur yağınca herkes korkuyor. Direkten dolayı buradan ev almak istemiyorlar\" ifadelerini kullandı.



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