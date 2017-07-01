"2 bin yıllık sütunların taşınmasına Müze Müdürü izin verse bile yasalar izin vermez"

Antalya Kaleiçi'nde Roma dönemine ait 2 bin yıllık sütunların bir apartmanın önüne taşınması olayını gündeme taşıyan Ertekin Kaya'nın avukatı Figen Çalıkuşu T24'e konuştu. Çalıkuşu, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel'in “Dönemin müze müdürlüğünden korumak için izin alınmış" ifadesine tepki gösterek “Müze Müdürü izin verse bile var olan yasalar buna izin vermez” dedi.

“Müze Müdürlüğü izin verdi" gibi beyanların sütunların taşınması için yeterli bir gerekçe olamayacağını belirten Çalıkuşu, “2 bin yıllık granit sütunların taşınması için 'Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun kriterlerine uyulması gerektiğini” söyledi.

'İzinler, yasal düzenlemelerden üstün müdür?'

Sütunların taşınması için verilen izin ile ilgili olarak konuşan Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel'in “Dönemin müze müdürlüğünden korumak için izin alınmış" sözlerine de yanıt veren Çalıkuşu, “Dönemin Müze Müdürlüğü “Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”ndan haberdar olmamaları mümkün değil, verilmiş böyle bir izin yok. İzin olsa bile var olan yasalar bu izne izin vermez" diye konuştu.

'Bakanlığın gösterdiği yere nakledilebilir'

Çalıkuşu'nun "Sütunların taşınmasına izin vermez" dediği “Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” ise şöyle:

“Madde 20 – Taşınmaz kültür varlıkları ve parçalarının, bulundukları yerlerde korunmaları esastır. Ancak, bu taşınmaz kültür varlıklarının başka bir yere nakli zorunluluğu varsa veya özellikleri itibariyle nakli gerekli ise, Koruma Bölge Kurullarının uygun görüşü ve gereken emniyet tedbirleri alınmak suretiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca istenilen yere nakledilebilir.”

Bakanlık: Sütunlar müzeye taşınacak

Sütunlarla ilgili dilekçe ve resim gönderen emekli sanat tarihi öğretmeni Ertekin Kaya’ya Kültür ve Turizm Bakanlığı yanıt verdi. Bakanlık, “Antalya Valiliği’ne hitaplı resmi yazımız ile Kaleiçi’nde in-situ özellik taşımayan eserlerin Antalya Müzesi Müdürlüğü’ne nakledilmesi talimatı verilmiştir” dedi.

Bakanlığın talimatından sonra sütunların Antalya Müzesi'ne nakledilmesi bekleniyor.