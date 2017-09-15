2 bin yıllık oda mezardan kazdıkça iskelet çıktı

Çanakkale'deki 2 bin 600 yıllık Parion Antik Kenti'nde, bu sezon kazılarında açılan oda mezardan 1'i çocuk toplam 24 kişiye ait iskelet çıktı. Arkeologları şaşkına çeviren M.S. 1'nci yüzyıl ile 3'üncü yüzyıl arasında kullanıldığı tespit edilen mezardaki çoklu definin gizemini, gelecek yıl yapılacak antropolojik araştırmaların aydınlatacağı bildirildi.

Milliyet'te yer alan habere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle, İçdaş A.Ş. resmi sponsorluğunda, Çanakkale'nin biga İlçesi'ne bağlı Kemer Köyü'ndeki geçmişi 2 bin 600 yıl öncesine dayanan Parion Antik Kenti'nde, 3 Temmuz'da başlayan bu sezon kazıları tamamlandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş başkanlığında yürütülen kazılarda, yeni buluntular ortaya çıktı. Bu buluntuların en ilginç olanı ise, 2011 yılında Kaçak kazılar sonucu ortaya çıkan ve bu yıl sonuncusu açılan oda mezardan çıkan iskeletler oldu.

Parion Antik Kenti'nde, Kuzey ve Güney nekropollerin dışında Toprak Kuleler Mevkisi'nde oda mezarların bulunduğu alanının olduğuna dikkati çeken Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş şu bilgileri verdi:

​"Burada 2011 yılında yasadışı kazılarla bir oda mezar açığa çıkmıştı. Aynı yıl başladığımız kazılarla 2017 yılına geldiğimizde, yan yana sıralanmış 2 bin yılık 6 oda mezarla karşılaştık. Bunların mimarisi birbirine benziyor. Ama özellikle bu sene açtığımız 'OM-5' adını verdiğimiz oda mezar, gömü tipi açısından çok ilginç bir yapı göstermekte. Diğer 5 mezarla aynı mimari özelliği göstermesine karşın, içerisindeki gömü tipi açısından farklı bir mezar. Bunun içerisinde üst üste gömülmüş 23 birey ve 1 de çocuk tespit ettik."

"Özel statüdeki kişiler gömülmüş"

Çoklu mezara M.S. 1'inci Yüzyılla, 3'üncü Yüzyıl'da gömü yapıldığını tahmin ettiklerini belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Keleş şöyle devam etti:

"Bu da bize o yıllarda Parion'da demografik yapıda önemli bir artış olduğun göstermekte. İskeletlerden 15'nin kafatasları mezarın bir tarafına toplanmış, 7'si ise kuzey- doğu doğrultusunda gömülmüş. Doğu- batı doğrultusunda gömülmüş 1 çocuk iskeleti de tespit ettik. Yan yana 6 oda mezarın bulunması, bu bölgede özel statüde insanların gömülü olduğunu gösteriyor."

Çeşitli eşyalar da bulundu

Çoklu defin yapıldığı oda mezarda, ölülerin yanına hediye olarak konulan bazı eşyalar da bulduklarını kaydeden söyleyen Prof. Dr. Keleş, "Mezarda 1 sikke, 1'i cam olmak üzere 3 gözyaşı şişesi, 1 tabak, 1 amfora, 1 de testi gibi antik eserler bulduk. Ayrıca bir de antik dönemde gençlerin vücutlarındaki yağları temizleme aracı olan strigilis bulduk. Bunlar kazı evinde gelecek sezon detaylı şekilde incelenecek" dedi.

Zarar görmemesi için kapatıldı

Çoklu gömünün yapıldığı oda mezarda insan iskeletlerine kazı sezonunun son günlerinde ulaşılması nedeniyle çalışmaların henüz tamamlanamadığını belirten Prof. Dr. Vedat Keleş şunları söyledi:

"İskeletlerin olduğu oda mezarı zarar görmemeleri için yeninden kapattık. Önümüzdeki sezon bir antropolog eşliğinde iskeletler kaldırılacak. Elde edilecek olan antropolojik veriler en kısa sürede bilim dünyasına sunulacak. Şimdilik mezarı arazi restoratörlemiz eşliğinde uygun bir şekilde koruma altına aldık. Daha sonra da üzerine bir koruyucu kafes yapacağız. Bu bölge aynı zamanda güvenlik kamerasıyla da illegal kazılara karşı korunuyor."